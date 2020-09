Dlouho vyrovnanému duelu v Nové Vsi určila ráz situace těsně před koncem prvního poločasu. František Nečas zahrál rohový kop tak brilantně, že ten skončil za zády překvapeného gólmana Bezděka.

Domácí kouč ovšem s výkonem svých oveček příliš spokojený nebyl. „Vázla nám kombinace. K ideálu měla naše hra hodně daleko. Po změně stran už to bylo přece jenom lepší,“ sdělil kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Když necelých dvacet minut před koncem přidal druhou branku Žák, zdálo se být rozhodnuto. Jenže Trpišovský snížil a celek z Novoměstska byl rád, že hubený náskok udržel. „Úplně zbytečně jsme si zkomplikovali zápas. Tři body naštěstí zůstaly doma,“ oddechl si Pohanka.

Ledeč nakonec nebyla od překvapivého zisku bodu daleko. „O naší prohře rozhodlo to, že jsme neuhlídali standardní situace Nové Vsi. Přitom o nich víme, přesto je nedokážeme pohlídat. To nás sráží od začátku sezony. Herně to od nás přitom už nebylo špatné, ale pořád jsme málo nebezpeční směrem dopředu,“ přiznal trenér Ledče František Polák.

Šebkovice zásluhou trefy Václava Říhy nečekaně odvezly všechny body ze Žirovnice. „Je to jednoduché. Nedali jsme gól,“ pokrčil rameny při hledání důvodu prohry trenér domácích Miroslav Zeman. Žirovnice v zápase trefila dvakrát tyč, neproměnila několik dalších šancí. „Vycházeli jsme ze zajištěné obrany, snažili jsme se uhrát vzadu na nulu. Gól jsme vstřelili po akci z levé strany a střele zpoza vápna. Přiznávám, že to byl jeden z našich ojedinělých útoků,“ uvedl kouč Šebkovic Lubomír Venhoda. Žirovnice se herně i výsledkově trápí, takže zápas může mít dohru. „Za tohoto stavu musí přijít změny. Čekejte je v týdnu,“ řekl mnohoznačně Zeman.

Výsledky 6. kola krajského přeboru

BEDŘICHOV - SPEŘICE 2:1

Góly: 33. Diviš, 47. F. Novák - 19. Honzárek. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 2:0. Diváci: 120. Poločas 1:1. Bedřichov: Šána - Paulík, Mašek, Mareš, Vorálek - Dvořáček (90. Málek), F. Novák, Neuwirth (89. Samek), Diviš - D. Novák, Štěpánek (62. Pokorný). Speřice: Maďar - Honzárek, Fukan, Štěpánek, Sadský - Merunka, Holenda ml., Vlček, Eremiáš (56. Moravec) - Soukup (78. Jiřík), Svoboda.



ŽIROVNICE – ŠEBKOVICE 0:1

Gól: 57. Říha. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 2:2. Diváci: 130. Poločas: 0:0. Žirovnice: Švec – Vodáček, Knotek, Vaš, Cajz, Kučera, Kořínek, T. Hřebecký, Duba, Vilímek, Rozporka (75. Jirsa). Šebkovice: Kuba – Busta (81. Železný), Karásek, Hrůza, Říha, Pacas, Přibil, Venhoda (90. Holčapek), Dvořák, Karásek, Pánek.



OKŘÍŠKY - CHOTĚBOŘ 3:3

Góly: 2. Široký, 78. Bence, 90. Němec - 47. Hanousek (PK), 60. a 73. Marek. Rozhodčí: Beneš, ŽK: 3:2. Diváci: 98. Poločas: 1:0. Okříšky: Fiala - Binka, Dočkal, Něměc, L. Rampír - F. Rampír, Benda, Dočekal, Široký (66. Večeřa), Ryšavý (76. Bastl) – Bence. Chotěboř: Dobrovolný - Vepřovský, M. Odvářka, Tůma, Stránský, Voborník, Chlad, O. Bělovský (81. Ledvinka), Janda (75. Veselý), Marek, Hanousek.



NÁMĚŠŤ-VÍCENICE - HFK TŘEBÍČ 4:0

Góly: 41. Svoboda, 50. a 90. Durajka, 87. Hort. Rozhodčí: Niederle, ŽK: 3:1. Diváci: 135. Poločas: 1:0. Náměšť-Vícenice: Procházka - Heres, Čermák, Preisner - Klíma (90. Anna), Homola (87. Matoušek), Rubák, Chlup (67. Chadim), Hrobař (79. Outulný) - Durajka, Svoboda (84. Hort). HFK Třebíč: Duba - Hrbáček (82. Kosteecký), Suchna, Florián, Bence - Ošmera, Karásek (55. Maleta), Hrobař, Votoupal, Uličný (68. Dušovský) – Válek.



NOVÁ VES – LEDEČ N. S. 2:1

Góly: 43. F. Nečas, 71. Žák – 85. Trpišovský. Rozhodčí: Rosický. ŽK: 0:1. Diváci: 134. Poločas: 1:0. Nová Ves: Fuksa – Forchtsam, L. Komínek, Havlík, Kuchta – V. Komínek (77. T. Nečas), F. Nečas (90. Krejčí), Žák, Dacer, Ptáček (61. M. Novotný) – Šandera (70. V. Novotný). Ledeč n. S.: T. Bezděk – Havel, Šíma, Gramer, Žemlička (73. Vágner), Smejkal, Karel, Vodička, S. Bezděk (63. Trpišovský), Chlubna, Pešek.



PELHŘIMOV – PŘIBYSLAV 5:0

Góly: 25. D. Poul (PK), 37. Vlk, 45. a 50. Mazáč, 85. Viktora. Rozhodčí: Dvořák. Bez karet. Diváci: 160. Poločas: 3:0. Pelhřimov: Holický – Skořepa (64. Mazanec), Naniaš, Rejthar, Homolka, Kostroun (46. Blažek), D. Poul, Točík (46. V. Poul), Mazáč (67. Kotek), Vlk, Benda (74. Viktora). Přibyslav: Pazderka – Vopršal, Škacha, Votava, Krčál, Vykoukal, Sibera (57. Prchal), Tvrdík (66. Strašil), Ondra, Bačkovský, Pochop.



V. MEZIŘÍČÍ – SAPELI POLNÁ 5:2

Góly: 37. a 83. Partl, 48. Puža, 50. Mirek Malata 81. Mužátko – 44. a 90. Dvořáček. Rozhodčí: Terber. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Poločas: 1:1. V. Meziříčí B: Kruba – Bibr, Sysel, Zedník (60. Bodnar), Partl, Crkal (62. Mužátko), P. Chalupa, Mirek Malata (83. Karmazín), Marek Malata (70. Krčál), Berka, Puža (89. L. Chalupa). Sapeli Polná: Pokorný – Reiterman, Skotar, Szabó (76. Padrnos), Mužík, Matějíček, Dvořáček, Brabec, Přibyl, Bambula, Částka.