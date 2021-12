Sportovní redakce na Vysočině proto neváhala a provedla bleskovou minianketu mezi amatérskými fotbalisty na Vysočině. A výsledek? Nejvíce fanoušků má pražská Sparta, sympatie k FC Vysočina sice hráči cítí, ale především vzhledem k malé tradici a historii klubu to je vše.

Oslovení hráči dostali dvě otázky:

Komu fandíte?

Jak vnímáte FC Vysočina?

MARTIN DVOŘÁK (Kamenice n. L.) – SPARTA

Výkony i výsledky fotbalistů Jihlavy nyní moc nesleduji. Byly ale časy, kdy jsem se o ně hodně zajímal. To v době, kdy zde nastupoval Lukáš Masopust, s nímž jsem hrával v žácích Kamenice. Od okamžiku, kdy ale FC Vysočina spadla do druhé ligy, můj zájem úplně opadl.

JIŘÍ FUKSA (Nová Ves u N. Města n. M.) – SPARTA

Rozhodně chovám větší sympatie třeba ke Zbrojovce Brno. Má to historické souvislosti. Jihlava nemá žádnou dlouhou tradici, když to trošku přeženu, tak tu v okolí ji nikdo nebere příliš vážně. Snad jedině její mládež měla před lety docela solidní prestiž, jenže i ta šla v poslední době hodně dolů.

MICHAL VOTAVA (Přibyslav) – SPARTA

Tím, že jsem v FC Vysočina chvíli trénoval, k ní mám určitý vztah. Výsledky ankety mě příliš nepřekvapily, je tu strašně malá fanouškovská základna, kde se vztah nepřenáší z generace na generaci, něco jako u Slovácka. Třeba z trenéru znám jen Frantu Polák z Ledče, který je fanouškem Jihlavy. Nemá holt takovou tradici jako například Zbrojovka.

RADEK DURDA (HFK Třebíč) – SPARTA

K jihlavskému klubu mám trošku vztah, protože dva roky jsem tam v dorostu nastupoval. Tenkrát jsem ji hodně sledoval, ale nyní už ne. Má to i své historické důvody, obecně tíhneme spíše k Brnu, takže je nám blíže ve fotbale Zbrojovka, v hokeji pro změnu Kometa.

MATĚJ VOPRŠAL (Ždírec n. D.) – SPARTA

Byl jsem tři roky v dorostu Jihlavy, studoval jsem tam, znám i některé kluky z áčka. I přesto ji ale sleduji jen zpovzdálí. Na první ligu jsem se občas zajel podívat, ale od sestupu sleduji jen výsledky.

ROBIN DEMETER (Velké Meziříčí) – BEZ ODPOVĚDI

Vyloženě oblíbený klub nemám, ale Jihlava je mi nejblíže. Jsem jejím odchovancem, mám ji v srdíčku, ale že bych chodil na její zápasy, to ne. Jihlava je více hokejovým městem, i když se tu ve fotbalu hrála první liga, nikdy nebylo na stadionu narváno. Navíc hráči nepodávali takové výkony, aby to přivábilo do ochozů také další lidi z okolních vesnic.