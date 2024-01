Zatímco doma uštědřil Rantířov soupeřům v průměru téměř šest branek a vyhrál šest z osmi zápasů, na hřištích soupeřů to nebylo úplně ono.

Z pěti duelů vyhrál Rantířov jediný. „Ani venku jsme nehráli špatné zápasy, ale nevyhnuli jsme se deseti či patnáctiminutovým výpadkům a už jsme to pak nestačili dohnat,“ trápí kouče.

Kanonádu Rantířova do sítě Batelova si můžete připomenout v naší fotogalerii:

Přestože loňský suverénní vítěz jihlavského okresního přeboru drží pohodlně umístění ve středu tabulky, kouč Widerlechner uznává vyšší nároky na tým. „Je to velký přechod,“ vysvětluje. „V kraji se již více hraje, musíme být více ve střehu. V okrese jsme dali pár branek a už to bylo jenom o tom, kolik dalších jich přidáme. Tady sice dáte třeba pět gólů, ale ve střehu musíte být pořád. Kluky jsme na to už vloni připravovali a myslím, že se nám to vyplatilo. Ani při nějakém vyšším vedení jsme nepolevovali.“

Kádr celku z Jihlavska je již nějakou dobu pohromadě a trpělivá práce se vyplácí. Žádný průvan v kabině přes zimu neproběhne. „Stoprocentně pokračujeme se stávajícím kádrem. Máme pár starších hráčů navrátilců, Michala Vacků, Davida Kavků, kteří naší hře dávají hlavu a patu. A ti naši mladíci začínají dospívat,“ uvedl Widerlechner. „Za chlapy začali v okrese hrát v osmnácti, devatenácti, teď dospěli do nějakých čtyřiadvaceti let a začíná se to na nich projevovat. Jsou zkušenější, vyhranější, na hřišti to je vidět a já věřím, že to letos dobře dopadne.“

Vážně nepřijíždějí po trati vedoucí hned vedle hřiště do Rantířova žádní lanaři? „Zatím nevím, že by někdo kolem nás kroužil,“ usmívá se trenér. „Ale je jasné, že Michal Pernica i další zabijáci jsou šikovní. O nějakém konkrétním zájmu nevím a přiznávám, že bych nerad o někoho z nich přišel.“

Už jenom proto, že na startu jarních odvet čeká na jeho svěřence těžká šichta. V prvních pěti kolech hraje Rantířov čtyřikrát s týmy nad sebou. „Doma máme Lučici a Dobronín,“ prohlíží si jarní los Widerlechner. „Je otázka, jestli proti nim budeme schopní zahrát lépe než u nich. Protože zrovna tyhle dva zápasy na podzim byly z naší strany katastrofální. Ale není to jenom o těchto zápasech. Čeká nás těžké jaro a naším cílem bude udržet se ve středu tabulky.“