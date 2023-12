Po možná očekávané porážce na půdě zkušeného Herálce přišly dva domácí nezdary. Se Želetavou (oba zápasy 1:3) a druhým nováčkem Bory (1:2).

Následovala změna na postu trenéra, kdy Martina Žatečku vystřídal Petr Kuchta. „My jsme ani první zápasy neodehráli špatně. Jen jsme neproměnili spoustu šancí. Říkali jsme si, že nám nesedí vyšší tempo nové soutěže, hledali jsme také správné rozestavení. Ale změna trenéra po čtvrtém kole byla také potřebným impulsem,“ ohlédl se za startem do soutěže Jícha.

Po Kuchtově příchodu k týmu Luka ihned jasně vyhrála v Měříně (4:0). „Petr Kuchta je zkušený trenér. Dal tomu nějakou svojí vizi a taktiku, což přineslo svoje ovoce,“ glosoval první vítězný duel Jícha.

Nováček byl o tohoto utkání k nezastavení. Následovala výhra v derby s pozdějším půlmistrem Bedřichovem a přísun bodů se zastavil po devíti zápasech v posledním podzimním kole.

Jízdu Luk zastavil HFK Třebíč, který v Lukách vyhrál 2:0. „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát a natáhnout sérii, kterou jsme měli,“ komentoval nezdar šéf klubu. „Musím ale vyjádřit respekt k soupeři. Třebíč hrála velmi dobře, byl to hodně kvalitní zápas. Znovu jsme neproměnili nějaké šance, soupeř ano. To rozhodlo.“

S umístěním v popředí pořadí panuje v Lukách spokojenost, přichází ale také nutnost znovu vyřešit trenérský post. Petr Kuchta je trenérsky vázán také v jihlavské Vysočině a po příchodu do Luk avizoval výpomoc jen do konce podzimu.

Už mají důležitý post v Lukách vyřešený? „Ještě to nemáme doladěné. Teprve uvidíme, jestli bude trenér zůstávat, nebo co se v tomto směru stane. Všechno je ještě otevřené, vědět budeme do konce roku,“ prozradil Jícha.

V Lukách se o dalším postupu v řadě nahlas nehovoří, potrápit silnou trojku nad sebou se však nováček chystá. „Naše ambice je vždy hrát co nejvýše a nejlépe,“ usmívá se Jícha. „Určitě budeme rádi, když se udržíme v tabulce nahoře, ale priorita to pro nás není. Na jaře chceme hrát opět dobrý fotbal, vyhrávat a tlačit na vedoucí trojku. To by nás uspokojilo.“