Během přípravy bude 1. FC Batelov využívat umělý povrch v Třešti. Na něm také sehraje své tři přípravné zápasy. „Prověří nás postupně Předín, Studená a dorost FC Vysočina,“ uvedl kouč.

Úspěšný tým čeká v zimní pauze přestavba. „Jelikož jsme naznali, že máme po podzimu docela dost bodů, obměníme trošku kádr,“ vykládá se smíchem Kapoun. „Příležitost dostanou mladí kluci. Částečně jsme je do sestavy strkali už předtím, nyní dostanou víc příležitostí. Proběhne tím takové menší obměna mančaftu.“

Žádný přetlak v kabině však řešit nebude. „Někteří kluci se přesunou do béčka, někteří už chtějí skončit. Máme nadějný dorost, tak jim dáme prostor, ať si víc zahrají. Navíc se nám vrací Marian Blažků z Humpolce,“ dodává Kapoun.

Omlazení ale neznamená, že by v Batelově rezignovali na čeření vod na špici tabulky. Tým na podzim jen dvakrát prohrál, což je kromě Nového Rychnova nejméně v soutěži. „A to ještě jsme několikrát ztratili zbytečně body. Mohli jsme mít plus mínus podobně bodů jako Rychnovští. Nepodařil se nám především zápas v Rantířově,“ ohlíží se Kapoun a připomíná, že Batelov měl na podzim nejvíce remíz ze všech týmů skupiny.

Utkání Batelova v Rantířově si můžete připomenout zde:

A ten případný boj o postup? „Že bychom se přímo předem vzdávali, to ne,“ odmítá trenér. „Uvidíme, jak se jaro rozeběhne. Určitě to nemáme rozehrané na postup, to ne. Stoprocentně chceme Nový Rychnov potrápit, s nimi se mezi sebou vždycky dost štengrujeme. Stejně tak s Rantířovem, protože tam mám hodně kamarádů a hraje tam i můj bratránek. Rychnovu, ani nikomu dalšímu, to určitě nebudeme chtít dát zadarmo.“

Vstup do jara přitom bude pro Batelov opravdu důležitý. V prvním kole jede na půdu béčka Ždírce, v domácí premiéře přivítá zmiňovaný Rantířov: „U bé týmů je vždy otázka, kdo nastoupí. Ve Ždírci to většinou hrají mladí kluci, kteří nehrají vůbec špatný fotbal,“ tuší těžký start Zdeněk Kapoun. „A jak jsem říkal, Rantířovu budeme chtít doma vrátit podzimní porážku.“