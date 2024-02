/4. KOLO/ Do semifinálových kol dospěla anketa o nejoblíbenějšího trenéra v kraji. Svými hlasy jste rozhodli o dvanáctce postupujících. Který trenér získá znovu nejvíce hlasů? Z první šestice můžete vybírat do nedělní půlnoci.

Vyberte v naší anketě svého oblíbeného fotbalového trenéra. | Foto: Deník/Karel Líbal

Do soutěže jsme zařadili kouče celků krajského přeboru a 1. A třídy. Z dvaačtyřiceti trenérů jich zůstal ve hře už jen tucet.

Do semifinálových kol jsme do jedné skupiny nasadili vítěze a čtvrté postupující, do druhé druhé s třetími v pořadí jednotlivých kol.

Velké finále čeká na první dva z každého semifinále plus jednoho dalšího s nejvyšším počtem hlasů.