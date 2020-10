Batelov se už minulý rok stal „bétřídní“ štikou a hned po postupu z okresního přeboru si dokonce skupinu A na podzim podmanil. Nebýt jarní pandemie koronaviru, mohl už možná hrát v této sezoně o třídu výš.

Po roce je situace podobná, protože i nyní rozjetý batelovský tým zastavuje zhoršená situace v souvislosti s Covid-19, a s ním spojená vládní opatření o přerušení všech sportovních akcí. „My bychom chtěli nahoru, ale vypadá to, že nám to koronavirus minimálně teď na konci podzimu zase přeruší,“ tuší Michal Čekal, který je s deseti góly nejlepším střelcem týmu.

Přestože batelovským fotbalistům doba nepřeje, trenér Zdeněk Kapoun hráče chválí. „Spokojenost je veliká, stejně jako loni,“ přiznává, že je rád, jak svěřenci dokázali navázat na první část minulé, nakonec nedohrané, sezony. „Když se vyhrává, je to super. Kluky to baví. Nejlepší je, že jsme dobrá parta, to je půlka úspěchu. I naše béčko se vyšvihlo v té nejnižší třídě vysoko,“ těší Kapouna, kterého doplňuje i Čekal: „Funguje to tady a výborná je i komunikace mezi áčkem a béčkem, žádná rivalita tady není.“

Oba ale tuší, že na hřiště se letos dostanou stěží. „Je to velká škoda, že se to přerušilo, ale my jsme to tak nějak čekali. Myslím, že se to bude dohrávat až na jaře. To by se musel stát nějaký zázrak. Nejhorší je, že teď se musíme zavřít doma a nemůžeme nic dělat. Nás na trénink chodívalo kolem pětadvaceti, a teď z toho všichni vypadneme. Ale nedá se nic dělat, tak to prostě je,“ uzavírá trenér Batelova.