Záchranářské boje budou na programu v sobotu od 16.30. Ty se týkají už jen trojlístku klubů z Třebíčska. Přitom stále není jasné, zda poputuje do I. A třídy pouze nejhorší tým, nebo také předposlední celek tabulky. To závisí na skutečnosti, zda se fotbalistům Bystřice nad Pernštejnem podaří zachránit v divizi.

Poslední Náměšť nad Oslavou bude mít těžkou úlohu. Představí se totiž na trávníku druhé Chotěboře, která zažívá skvělé jaro a netají se tím, že chce stříbrnou pozici udržet. „Naším cílem pro jarní část bylo umístění do třetího místa. K tomu máme blízko, nechceme si nic pokazit,“ potvrdil trenér Chotěboře Martin Jakeš.

Nová Ves zná vyzyvatele. Fotbalisté Světlé postoupili do finále poháru bez boje

V derby dvou letošních nováčků si mohou záchranu zajistit fotbalisté Rapotic. Ti mají na předposlední Dukovany dvě kola před koncem ročníku náskok šesti bodů. Jediný bod je tak dělí od jistoty setrvání v soutěži.

Poslední krok ovšem bývá nejtěžší. „Dukovany určitě přijedou docela v klidu, už nemají moc co ztratit. Navíc nám se doma letos příliš nedaří, chybí nám potřebná lehkost, kterou naopak máme na hřištích soupeřů,“ neskrýval kouč Rapotic Tomáš Brabenec.

Hrát na remízu, která by jeho ovečkám stačila, ale nehodlá. „To by se nám mohlo jen vymstít. Do utkání jdeme s cílem zvítězit, nebudeme nijak kalkulovat. Chceme si záchranu uhrát už proti Dukovanům a do Žirovnice jet v posledním kole v klidu,“ zdůraznil Brabenec.

Glosa Tomáše Pohanky: Zbrojovka opět opouští elitu. Kdo už probudí spícího obra?

Nedělní dopoledne pak nabídne souboj o špičku tabulky. Od 10.30 se ve Stáji, kde mají svůj domov fotbalisté Sapeli Polná, představí úspěšný nováček z Kamenice nad Lipou.

A hrát se mezi pátým a čtvrtým celkem tabulky nebude o nic menšího, než čím je umístění v nejlepší trojce. „S takovou pozicí jsme při vstupu do vyšší soutěže vůbec nepočítali. Ale daří se nám a chtěli bychom úspěšný ročník dotáhnout na co nejlepší možné umístění,“ sdělil kapitán Kamenice Tadeáš Zahradník.

Ovšem ani Sapeli nemá nízké cíle. Její trenér před posledními třemi koly avizoval, že sedm získaných bodů by mělo stačit k proniknutí mezi nejlepší trojku. „Se Slavojem Polná jsme remizovali, proti Kamenici a následně v Nové Vsi tak musíme hrát na výhru,“ přiznal Ondřej Košík.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 25. KOLO

SOBOTA: Okříšky – Nová Ves, Rapotice – Dukovany, Chotěboř – Náměšť n. O.-Vícenice (vše 16.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Kamenice nad Lipou (10.30, hř. Stáj), Velké Meziříčí B – Žirovnice (14.00), Nové Město B – Pelhřimov, Ledeč nad Sázavou – Slavoj Polná (oba 16.30).