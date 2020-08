O tom, že to nebude nudná partie, bylo jasné už po dvou minutách, kdy hosté udeřili. „Pak dominovali, bylo jich plné hřiště,“ uznal kouč Dobronína Jan Chramosta, že hosté byli v úvodu lepší. „Nás pak vrátil do hry povedený brejk, a dokázali jsme to otočit,“ potěšilo ho.

To nejzásadnější nabídla ale druhá půlka. Dukovany přežily úvodní tlak, vyrovnaly a také se jim povedlo otočit kormidlem. „Narostla jim křídla, my byli v útlumu. Navíc po rohu nastřelili našemu kapitánovi ruku. Takže červená a penalta, a bylo to 2:3,“ kroutil hlavou Chramosta.

Tím ale bitva zdaleka nekončila. Oslabení domácí se proti přesile vzepřeli, Tomáš Sedláček dvěma zásahy zkompletoval hattrick, a když ještě zacílil přesně Smejkal, zvítězil Dobronín 5:3! „Vůbec nebylo znát, že to bylo deset proti jedenácti. Přitom to s námi vypadalo bledě, ale kluci to nezabalili, makali na sto procent. Semkli se a nejspíš na morál to vyhráli. Pro diváky dobré utkání, pro nás trenéry moc ne,“ pousmál se kouč vítězů.