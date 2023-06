Moravské Budějovice šly do sezony jako nováček, podzim jim vyšel náramně, ale na jaře se jim přestalo dařit a postupně se propadly do středu tabulky. K poslednímu utkání sezony ale nejely jako na výlet. „V Lukách jsme to chtěli domácím znepříjemnit, v parádní atmosféře jsme se chtěli předvést kvalitním fotbalem,“ říkal trenér Moravských Budějovic Tomáš Kyzlink, který i v posledním kole koučoval mužstvo ze hřiště v pozici hrajícího trenéra.

Byl to právě on, který zařídil jedinou gólovou trefu v první půli, skóre otevřel ve 38. minutě. „V prvním poločase jsme byli lepší, měli jsme tři tutové šance,“ připomínal trenér Budějovic.

Krajský přebor pod lupou: Pelhřimov stvrdil roli favorita, dolů míří dva kluby

Naopak domácí se do herní pohody dostávali obtížně. „Trápili jsme se,“ poznamenal lakonicky kouč klubu z Jihlavska.

Po přestávce se domácí herně zlepšili a dočkali se i brzkého vyrovnání. V 51. minutě zahrával standardku od půlící čáry Jiří Urbánek a jeho nákop propadl až do moravskobudějovické branky. Jenže o sedm minut později vedli hosté znovu, na 1:2 posunul skóre Kamil Svoboda.

V závěrečné půlhodině se hrálo na polovině Moravských Budějovic, ale cenný vyrovnávací gól dal loucký Filip Toman až v 84. minutě. „Dlouho naší hru svazovala nervozita, na vyrovnání jsme si museli počkat. Filip Toman dostal míč do branky soupeře po závaru, vyrovnání jsme doslova vydřeli,“ vracel se k utkání Žatečka.

Hosty ztráta dobře rozehraného utkání mrzela, ale konečnou remízu přijali se vztyčenými hlavami. „Domácí si bod zasloužili, po přestávce byli lepší. Když v samém závěru vyrovnali na 2:2, tak jsem myslel, že stadion spadne,“ ocenil soupeře Kyzlink.

Hodnocení divize: Fotbalisté Žďáru zazářili. Slovan se protrápil, Bystřice padá

Slova uznání na adresu soupeře měl i domácí trenér. „Moravské Budějovice byly možná nejtěžším soupeřem, s nímž jsme se na jaře utkali. Za bod jsme moc rádi, i kvůli fanouškům, kteří vytvořili v neděli fantastickou atmosféru,“ dodával Žatečka.

Jarní část východní skupiny I. B třídy tak totálně zamíchala pořadím po podzimu. Po první polovině ročníku totiž byli ve vedení fotbalistíé Radešínské Svratky před nováčkem z Moravských Budějovic.

Podzimní lídr nakonec přišel o okamžitý návrat do druhé nejvyšší krajské soutěže na Vysočině o jediný bod. Mohl za to především zpackaný start do jarní části, kdy Radešínka pětkrát v řadě prohrála. Moravské Budějovice si vedly ještě hůř, v konečné tabulce obsadily až sedmou příčku.