Nedvědice vstupovala do jarní části soutěže z pozice půlmistra. V zimě se ale v klubu o návratu do 1. A třídy nemluvilo. A přestože vstupuje tým do finiše ročníku z pozice lídra, na rétorice klubu se nic nemění. „Hrajeme stále „jen“ o první místo ve skupině B,“ potvrdil Pavel Vejrosta. „Postup zatím neřešíme. Nechceme tuto debatu nosit do kabiny dříve, než nastane ta správná chvíle. Co bude dále budeme s hráči řešit až za čtrnáct dní po posledním domácím utkání.“