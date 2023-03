Herně to od nich sice v přípravných zápasech letošní zimy není špatné, na premiérové vítězství přesto fotbalisté FK Maraton Pelhřimov dál čekají. „Příliš lehce inkasujeme, naopak sami branky těžko střílíme,“ komentoval kouč lídra podzimní tabulky krajského přeboru Vysočiny Richard Zeman.

Je to velký kontrast oproti loňsku. Před rokem totiž Pelhřimov své divizní soupeře v přípravě doslova deklasoval. Ždírec, Humpolec i Havlíčkův Brod schytali od FK Maraton pěti či šestibrankové debakly.

Letos? Havlíčkův Brod 1:3, Humpolec rovněž 1:3, Písek 1:2, Kamenice nad Lipou 4:4 a naposledy Jindřichův Hradec 1:1. „S přístupem k tréninkům jsem u hráčů spokojený. Zatím to ale nedokážeme přenést do zápasů. Zatím je to ale jen příprava,“ podotkl Zeman.

Na druhou stranu ale před rokem Pelhřimov v přípravě zářil, hned ve druhém jarním kole přeboru ovšem nečekaně podlehl Okříškám a sen o tom, že ještě prožene nakonec postupující Speřice byl prakticky pryč.

I proto nedělá lodivod celku z města kuriozit a rekordů z přípravných zápasů velkou vědu. „Nemůžeme si letos dovolit v mistrovské sezoně takové klopýtnutí jako před rokem. Zatím nám to na hřišti sice úplně neladí, ale jdeme nahoru.

Tentokrát ovšem pro lídra tabulky přeboru hovoří jeden podstatný faktor. Jarní část zahájí domácím šlágrem proti třetímu Sapeli Polná. Hned na to silná Ledeč a ve čtvrtém kole druhý Slavoj Polná.

Podcenění takových soupeřů rozhodně nehrozí. „Dobře víme, že si můžeme dobře rozběhnutou sezonu pokazit sami. Na jednu stranu je dobře, že máme hned na začátek jara tak těžké protivníky,“ přiznal Zeman.

V případě bodových ztrát by se šestibodový náskok jeho oveček v tabulce před dvojicí mužstev z Polné mohl rychle rozplynout. „Na první jarní kola se hodně zaměříme. Pokud bychom v těchto zápasech ztráceli, byla by to komplikace,“ neskrýval.

Ačkoliv míří za návratem do moravskoslezské divize, posily zatím na Kalvárii nedorazily. „Vedle Hotovce zkoušíme ještě další nadějné dorostence. Jak už jsem avizoval na začátku přípravy, za posily beru návraty Vlka a Skořepy do dlouhodobém zranění. Jako jediný kádr opustil Blokeš, když zamířil do Rakouska,“ popisoval.

Do kádru FK Maraton se vrátil ještě jeden jeho bývalý hráč, ale ne na dlouho. „Vojta Kotek se vrátil ze studií v Praze, kde také hrál fotbal a měl za nás opět nastupovat. Absolvoval dva tréninky, šel na druhý poločas zápasu v Humpolci a sám si smolně přetrhl vazy v koleni. Takže skončil ještě dříve, než pořádně začal,“ mračil se.

Do prvního jarního kola zbývají dva týdny, během nichž se ještě může na přestupovém poli ledacos odehrát. „Kdyby se nějaké zajímavého jméno objevilo, využili bychom toho. Ale že bychom něco honili, to ne. Máme dost kvalitní kádr na to, aby soutěž vyhrál. Máme některé hráče v Jihlavě, kteří by se mohli vrátit a případně hrát v Pelhřimově divizi. I současný tým je ale schopný vyšší soutěž hrát,“ řekl Zeman.