Oba celky z krajského přeboru budou hrát ve stejný čas. Na šestnáctou hodinu si domluvil Bedřichov starší dorostence Vysočiny. Výběr Sapeli Polná jede naopak ven, přesněji do Kamenice nad Lipou, která se netají ambicemi opustit „átřídu“ a vyzkoušet si elitní krajskou soutěž.

Víkendový program

SOBOTA: Bedřichov - Jihlava U18 (16.00), Kamenice n. L. - Sapeli Polná (16.00), Slavoj Polná - HFK Třebíč (17.30). NEDĚLE: Bedřichov – Černíč (17.00).

Na sobotu bylo naplánované i divizní derby. Jihlavské „béčko“ mělo hostit Starou Říši. Ovšem zajímavý duel se nakonec neuskuteční. „Neměli bychom dostatek hráčů, tak jsme to byli nuceni zrušit. Je to škoda,“ povzdechl si trenér Staré Říše Luděk Kovačík, který už dal svým svěřencům volno. „Rozpustili jsme to. Znovu se sejdeme až osmého července,“ dodává.

Třetí do divizní party, polenský Slavoj, hrát bude. Představí se poprvé v mezipřípravném období na svém hřišti a síly změří s HFK Třebíč. V tomto střetnutí bude požadovat trenér Michal Lovětínský od svých svěřenců zcela odlišný výkon oproti poslednímu nepovedenému mači ve Žďáře. „Hráli jsme bez pohybu, rozmyslu, jako by to byl nějaký pouťák. Takhle se prezentovat nemůžeme,“ má jasno kouč Slavoje.

Aby toho neměli fotbalisté Bedřichova málo, domluvili si přípravný duel i na neděli. Trenér Zbyněk Peštál má totiž k dispozici hodně široký kádr, a jelikož chce, aby si všichni jeho svěřenci o víkendu zahráli, přijede celek z „átřídní“ Černíče.