Doma výhry s vysoce favorizovaným Pelhřimovem 3:2 a Bedřichovem 3:0, venku velikonoční výhra 4:0 v derby v Náměšti díky skvostnému druhému poločasu. Nyní výbornou formu Okříšek odnesla Přibyslav. To byla odstrašující vizitka Okříšek pro tým z Havlíčkobrodska.

Polná slaví první divizní výhru. Vyšlápla si na Žďár nad Sázavou

A ze začátku to vypadalo na jasnou záležitost. Favorit se dostal do vedení v 6. minutě, měl další dvě velké šance. „To jsme přesně my. Máme zápas jasně v rukách, ale dokážeme si ho zkomplikovat,“ kroutil hlavou střelec Vojtěch Bence.

Hosté pak poznali, že domácí tým je zranitelný a mohli by si tedy v tvrdém boji o záchranu pomoci. V první půli žádnou z akcí gólově nevyřešili, ale podařilo se jim vyrovnat v 50. minutě po nekompromisní ráně Krečmana. Gólman Libor Fiala tak inkasoval poprvé po třech poločasech. Jeho neprůstřelnost skončila přesně po 237 minutách.

To probudilo Okříšky, které ve zbylém čase režírovaly hru. Třikrát v dobré pozici neuspěl Molák, ale dvacet minut před koncem přetavil rychlou akci ve vítěznou trefu opět Bence. „Myslím, že to byl rozhodující krok k záchraně. Hotovo ještě není, ale teď už můžeme hrát v klidu,“ dodal Vojtěch Bence.

Domácím fanouškům tak notně zpříjemnil „Čarodějnický rej“, který oslavili v areálu hřiště právě o týden dříve.

Juniorka jihlavské Vysočiny prohospodařila první půli a podlehla Znojmu

Hosté naopak hodně zabředli do záchranářských bojů. Na jaře totiž uhráli jen bod v domácí premiéře za remízu 3:3 s rezervou Velkého Meziříčí, když se jim nadmíru povedl závěr utkání. „Bohužel jsme nepotvrdili naše lepší druhé poločasy,“ řekl přibyslavský záložník Miloš Krčál.