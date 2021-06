V úvodním dějství padly dvě branky do domácí sítě až v jeho závěru. „Prvních třicet minut jsme hráli slušně, měli jsme i pár šancí, ale pak jsme byli nedůrazní před svou brankou a dostali jsme dvě branky,“ popsal průběh kouč Bedřichova Zbyněk Peštál. „První poločas byl takový neurovnaný. Moc jsme si nepřihráli. Na vině byl i hrbolatý terén,“ doplnil ho trenér hostů Jiří Babínek.

Jeho tým byl ve druhé části lepší a vedení navýšil. „Ale i my jsme šli třikrát sami na gólmana. Ale nedokážeme skórovat. Tady se ukázala zkušenost gólmana Koubka. Rozdíl v tom klidu na míči a sehranosti, tam znát byla,“ uznal Peštál. „My měli v základu devět lidí do dvaceti let, což je, myslím, dobrý vklad do budoucna. A podle mě ten debakl té hře neodpovídá,“ dodává.

Jeho protějšek mohl být spokojenější, a ačkoliv na hře viděl nedostatky, s končící se je snažil přehlížet. „Ve druhé půlce se to zlepšilo, ale více méně nám stačil průměrný výkon k takovému výsledku. Mohli jsme dát více gólů, ale tři chytil i Petr Koubek, který byl výborný,“ uzavírá šéf a trenér Sapeli Polná.