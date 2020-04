Za mlada hrával Luděk Stýblo na Bedřichově, aby se pak přes Velký Beranov dostal do sousedního třebíčského okresu. Od roku 2014 obléká dres Koutů, se kterými hrával i krajský přebor. „V té době tady trénoval Ríša Chylík, také Jihlavák, a po pár trénincích jsme se domluvili. A díky tomu jsem si tady našel nevěstu,“ pousmál se fotbalový brankář Luděk Stýblo. „S přítelkyní Monikou jsme se dali do kupy na dovolené. Parta kamarádů mě tam vzala jako nováčka. Teď v srpnu spolu budeme šest let,“ doplňuje.

Dlouhodobý vztah měli oba zpečetit svatbou. Ta byla v plánu na pátek 17. dubna. Kvůli vládním nařízením z ní ale sešlo. „Už jsme se s tím smířili, i když nás to mrzelo,“ reaguje Stýblo. „Měli jsme pozvanou necelou stovku hostů. Stálo to hodně úsilí, hlavně zamluvit místo. Měli jsme mít obřad na zámku v Budišově, a hostinu vedle na ranči. Tam je o to hodně veliký zájem. Museli jsme to zamlouvat skoro rok dopředu. I z tohoto důvodu to mělo být v pátek,“ nastiňuje brankář, jehož dědečkem je fotbalový trenér Roman Vyskočil.

Sňatek si prý ale nenechají ujít. „Už máme nový termín. Svatba bude v září,“ prozrazuje Luděk Stýblo. „Jelikož jsme to jen přesunuli, tak bychom neměli přijít ani o zaplacené zálohy,“ potěšilo ho.

Už se také těší, až se zase bude moci postavit mezi tři tyče a zachytat si. „Fotbal a scházení se v kabině mi chybí. Já to mám hodně rád,“ potvrzuje sedmadvacetiletý hráč Koutů, který prý momentálně sám netrénuje. „Já na to kašlu,“ přiznává a vzápětí odůvodňuje proč. „Jelikož stavíme v Koutech barák. Teď jsme se stěhovali. Když není fotbal, věnoval jsem veškeré úsilí do tohoto.“