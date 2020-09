Na góly se čekalo více než padesát minut, pak Ošmera poslal domácí do vedení. Jen ale na tři minuty, odpověděl Pavel Benda, který načal čistý hattrick. „Byl to klíčový moment zápasu. Sice jsme získali vedení, ale soupeř rychle vyrovnal. Dostal se do výhody,“ přiznal trenér HFK Třebíč Petr Kylíšek.

Gól na 1:1 za zásadní moment označil i Pavel Regásek, kouč hostů. „Po tom inkasovaném gólu jsem se trochu bál, co to s kluky udělá. Po dlouhé době jsme dostali gól, navíc jsme prohrávali. To brzké vyrovnání nás ale dostalo do pohody,“ všiml si.

Třebíč pak sice nehrála vyloženě druhé housle, jenže Pelhřimov aktivnějším pojetím směřoval za vítězstvím. „Získali jsme převahu. Od šedesáté miuty jsme tam měli šest sedm střel,“ počítal Pavel Regásek.

Jeho protějšek přidal důvod, proč tomu tak bylo. „Pelhřimov je hodně fotbalový, nejlepší tým soutěže, ale jen o tom to nebylo. Chyběla nám fyzička a nebylo to poprvé. Ani v jednom z dosavadních sedmi zápasů jsme nedokázali vyhrát druhý poločas. To už o něčem vypovídá,“ uvedl trenér HFK Třebíč.

Alespoň bod

Ledeč se stále trápí v koncovce. Chybí jí důraz. A to platilo i v duelu, kdy na „domácí“ hřiště ve Světlé přijel Bedřichov. Duel nakonec skončil remízou 1:1.

Zápas přinesl vcelku vyrovnaný souboj, ve kterém měla Ledeč nějaké náznaky šancí, ale v prvním poločas je neproměnila. Navíc v poslední minutě si dala vlastňáka. „Bylo to z nákopu po našem nedorozumění,“ řekl ledečský kouč František Polák, jehož celek tak musel body honit až po změně stran.

A to doslova. „Musím kluky pochválit. Ve druhém poločase do toho šlapali. I když jim chyběla fotbalová kvalita, tak na hřišti nechali všechno,“ uznal Polák. Jenže dokázali jen srovnat, a to ještě po chybě hostujícího brankáře. Ten při výkopu nastřelil vlastního obránce a toho využil Fišer s Peškem.

Jenže další šance, respektive náznaky se neujali. „Nebyli jsme dostatečně důrazní,“ přiznal ledečský lodivod, který ale uznal i kvality soupeře. „Bedřichov se v minulých kolech chytl, když remizoval s Třebíčí a porazil Speřice. Hráli dobře,“ potvrdil František Polák, který je ale přesvědčený, že jeho tým měl vyhrát. „Asi ta plichta byla zasloužená. My jsme si dali vlastního, oni vlastně, dá se říct, polovlastního, ale…,“ dodal Polák.

Výsledky 7. kola krajského přeboru

HFK TŘEBÍČ – PELHŘIMOV 1:3

Góly: 51. Ošmera – 54., 84. a 88. Benda. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Poločas: 0:0. HFK Třebíč: Duba – Bence, Florián, Hrobař, Votoupal (86. Kovář), Suchna, Ošmera, Hrbáček, Dušovský (46. Kostelecký), Maleta, Karásek (63. Válek). Pelhřimov: Holický – Kotek, Rejthar, Naniaš, Homolka, V. Poul (66. Kostroun), Vlk (67. Mazanec), D. Poul, Točík (72. Blažek), Mazáč (87. Fikar), Benda (90. Skořepa).

CHOTĚBOŘ – ŽIROVNICE 4:1

Góly: 31. Bělovský, 32. Stránský, 46. Hanousek, 80. Chlad – 53. Dobrovolný (vlastní). Rozhodčí: Fotr. ŽK: 2:5. Diváci: 60. Poločas: 2:0. Chotěboř: Dobrovolný – Vepřovský, Tůma, Jan Hlaváček – Stránský (60. Voborník), Chlad, Bělovský (87. Veselý), Martin Somerauer, Marek Somerauer – Marek (71. Moravec), Hanousek (63. F. Janda). Žirovnice: Švec – Vondráček, Knotek, Vaš, Cajz – V. Kučera (82. D. Kučera), Kořínek (77. Svoboda), Kocourek (46. Duba), Hřebecký (63. Rozporka) – Tolkner, Vilímek.

LEDEČ N. S. - BEDŘICHOV 1:1

Góly: 79. Pešek – 44. Žemlička (vlastní). Rozhodčí: Karlík. ŽK: 2:2. Diváci: 156. Poločas: 0:1. Ledeč n. S.: T. Bezděk – Karel, Šíma, Havel, Smejkal (64. Fišer) – Žemlička, Vodička, Pešek, F. Gramer – Trpišovský, Vágner (74. S. Bezděk). Bedřichov: Šána – Šaroun, Mareš, Vorálek (79. Pokorný), Diviš – Mašek, Dvořáček (89. Samek), F. Novák (72. Hruška), Neuwirth (87. Tesař) – Vaněk (56. Štěpánek), D. Novák.

SAPELI POLNÁ – NOVÁ VES 2:2

Góly: 70. Skotar, 90. Přibyl - 11. a 62. F. Nečas (druhý z PK). Rozhodčí: Niederle - Stehlík, Zdeněk Šrámek. ŽK: 4-5. Diváci: 80. Poločas 1:2. Sapeli Polná: Pokorný - Bambula, Brabec, T. Matějíček (37. Fišer), Boháček - Vacek, Přibyl, Mužík, Dvořáček - Szabó, Skotar. Nová Ves: Fuksa - Forchtsam, Komínek, Havlík, Kuchta - J. Šandera (73. Ptáček), Dacer, Žák, F. Nečas - Komínek (83. Novotný), Starý (88. T. Nečas).

ŠEBKOVICE - V. MEZIŘÍČÍ B 0:1

Gól: 24. Mužátko. Rozhodčí: Pavlas, ŽK: 2:3. Diváci: 136. Poločas: 0:1. Šebkovice: Kuba - Busta, D. Karásek, Říha (58. Železný), Němec, Pacas (46. Pánek), Přibil, Venhoda, Dvořák, Z. Karásek, Kotačka. Velké Meziříčí B: Dubec - Bibr, L. Chalupa, Karmazín (72. Krčál), Zedník (65. Benda), Crkal (46. Krejčí), P. Chalupa, Mirek Malata (78. Bodnar), Marek Malata, Mužátko (85. Mička), Berka.

PŘIBYSLAV – OKŘÍŠKY 2:1

Góly: 20. F. Bačkovský, 55. Sibera – 31. Dubský. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Přibyslav: Pazderka – Vopršal, Votava, Prchal, Ondra (72. Tvrdík) – Vykoukal (64. J. Bačkovský), Krčál, Sibera, F. Bačkovský (82. Smejkal), Pochop – Škacha. Okříšky: Fiala – Binka, Němec, Mašek, Rampír – Benda, Dočekal, Široký (58. Večeřa), Ryšavý – Dubský, Bence.

SPEŘICE – NÁMĚŠŤ-VÍCENICE 3:1

Góly: 31. Holenda, 69. a 76. Svoboda – 85. Durda. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 2:2. Diváci: 220. Poločas: 1:0. Speřice: Žáček – Holenda, Jančík, Honzárek, Zach, Vlček (79. Merunka), P. Soukup (52. Sadský), Moravec (61. Eremiáš), Boček, Svoboda, Fukan. Náměšť -Vícenice: Procházka – Heres, Čermák, Preisner, Klíma, Homola, Rubák, Chlup (77. Tomek), Hrobař (85. Dvořák), Durajka (34. Chadim), Durda.