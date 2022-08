Nováčky jsou na jedné straně tři kluby, které hrály loni vyšší soutěže, na straně druhé pak tři týmy přicházející z okresních přeborů.

Z loňské I. A třídy sestoupila Leština. Dobrovolně přešel do nižší soutěže Dobronín, který skončil na šestém místě ve stejné soutěži jako Leština. Dokonce z krajského přeboru podobně dobrovolně přihlásila klub do nadcházející I. B třídy Přibyslav, která se na jaře zachránila díky konečnému dvanáctému místu.

Nováčky jsou Česká Bělá, vítěz okresního přeboru na Havlíčkobrodsku, Pelhřimov B, přeborník z Pelhřimovska, a Jamné, které zakončilo okresní přebor na Jihlavsku na druhé příčce. Vítězná Třešť B postoupit nechtěla.

Rezerva Pelhřimova by mohla patřit k adeptům na další rychlý postup, v okresním přeboru protivníky jasně přehrávala, krok s ní držely pouze Černovice. Z realizačního týmu ale o postupových ambicích nemluví. „V nadcházející sezoně si chceme novou soutěž osahat, na rychlý další postup nemyslíme. Chceme postupně dávat příležitost dorostencům, kteří budou za rok přecházet do mužů, a umožnit zápasové vytížení hráčům z kádru áčka, kteří nebudou v prvním mužstvu klubu patřit do základní sestavy nebo se budou rozehrávat po herní pauze,“ řekl trenér rezervy Pelhřimova Robert Pozník.

Otázkou je, s jakou strategií půjdou do sezony oba kluby, které zvolily start v I. B třídě dobrovolně, tedy Přibyslav a Dobronín. O rychlý návrat do vyšších krajských soutěží ale zřejmě usilovat nebudou, to by jejich dobrovolný přechod do I. B třídy postrádal logiku. Například z Dobronína odešel po sedmi letech trenér Jan Chramosta a kádr opustilo i několik hráčů.

Z klubů, které skončily loni těsně pod postupovými příčkami, byl nejvýš Tis. Pokud naváže na loňskou sezonu, mohl by i on vážně myslet na postup do I. A třídy. A chutí hrát o vyšší soutěž se v Tisu netají. „O postupové příčky chceme v nadcházející sezoně zabojovat. Už loni jsme měli kvalitní kádr, ten se nám podařilo ještě více posílit. Z Rakouska se vrátil Václav Kafka, ze Světlé nad Sázavou Teodor Kozlík, mužstvo bude určitě silnější než v loňské sezoně,“ nastínil plány Tisu jednatel klubu Viktor Kučera.

V roli starousedlíků zůstávají v soutěži také béčka Ždírce nad Doubravou, Chotěboře a Světlé nad Sázavou. Na vyšší soutěž by mohli pomýšlet snad jen ve Ždírci nad Doubravou, který má áčko v divizi.

Pak už zůstaly v soutěži ve srovnání s loňskem jen Batelov, Lučice, Antonínův Důl a Havlíčkova Borová. Plán v Lučici, jednoho ze tohoto kvarteta, je realistický. „Během letní přestávky jsme obměnili kádr, máme tam nějaké příchody i odchody, chceme mužstvo stabilizovat. Rádi bychom se drželi v lepší polovině tabulky,“ poznamenal předseda fotbalového klubu z Lučice Lukáš Kreuz.

Ve skupině A I. B třídy budou působit kluby z Havlíčkobrodska, Jihlavska a Pelhřimovska. V případě posledního zmíněného okresu bude hrát soutěž jeho jediný zástupce, už zmíněný Pelhřimov B. Naopak devět zástupců bude mít v soutěži okres Havlíčkův Brod, s nadsázkou by šlo soutěž nazvat otevřeným přeborem Havlíčkobrodska.