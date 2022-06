Skupinu vyhrála s velkým předstihem a obrovským náskokem dvaceti bodů FŠ Třebíč. Ta by do I. A třídy chtěla, ale po blížícím se završení už dříve ohlášené fúze s HFK Třebíč akceptuje stav, kdy v 1. A třídě bude působit mužstvo, které sestoupilo z krajského přeboru, tedy zmíněný HFK. V novém ročníku budou spojené třebíčské kluby hrát pod hlavičkou FK Třebíč.

Dosavadní „Foška“ tak počítá s tím, že pod hlavičkou FK Třebíč B zůstane v 1. B třídě. „Soutěž jsme ovládli už potřetí, v minulých dvou sezonách jsme nemohli nahoru kvůli covidu. Když se nám podařilo vyhrát letos, tak nám do toho pro změnu zasáhla skutečnost, že se HFK neudržel v přeboru,“ poznamenal Tomáš Franěk, doposud trenér a funkcionář FŠ Třebíč, který nově povede áčko sloučeného FK.

Bezprostředně po skončení sezony o minulém víkendu už myslel především na nový soutěžní ročník. „Chceme udělat všechno pro to, aby se třebíčský fotbal co nejrychleji odrazil ode dna a vrátil se co nejdřív do krajského přeboru,“ pronesl Tomáš Franěk, který povede první třebíčské družstvo spolu s Jaroslavem Borákem. Kdyby v nové sezoně postoupily oba celky mužů, byl by to určitě první úspěch nového klubu.

Na druhém místě ve skupině (rovněž s nárokem na postup) skončila rezerva divizní Velké Bíteše. Ta už do druhé nejvyšší krajské soutěže míří. „V příští sezoně budeme hrát 1. A třídu, umístění na postupové příčce akceptujeme,“ potvrdil sekretář velkobítešského fotbalu Milan Dufek. Velká Bíteš B se tak stává prvním postupujícím.

Hledání druhého postupujícího se ale zadrhlo. Na třetím místě ve skupině završily sezonu Přibyslavice. Ty po několikadenních jednáních na možnost postupu rezignovaly. „Budeme pokračovat v 1. B třídě,“ sdělil výsledek zvažování případného postupu přibyslavický funkcionář Antonín Kovář.

„Chceme stabilizovat kádr. Máme v něm čtyřicátníky, potřebujeme mužstvo omladit, posílit,“ zdůvodnil rozhodnutí.

Postupovat letos nechtějí ani Hamry nad Sázavu, které skončily na čtvrtém místě. „Měli jsme hodně zraněných a ne právě široký kádr. Zatím jsme pouze odpovídali na dotaz, zda bychom v případě uvolněného místa měli zájem o vyšší soutěž. Naše stanovisko je, že v nové sezoně zůstaneme v 1. B třídě,“ vzkázal z Hamrů předseda tamního fotbalového klubu Pavel Novotný.

Nejen situací v nejnižší krajské soutěži, ale také problematikou obsazení dalších soutěží mužů v příští sezoně se, celkem logicky, zabývá sportovně technická komise Krajského fotbalového svazu Vysočina.

To Deníku potvrdil sekretář KFS Vysočina Roman Šoukal. „Těch nejasných je ve všech krajských soutěžích hned několik. V tuto chvíli sdělovat, kdo jakou soutěž bude hrát, je předčasné. Definitivně jasno bude na začátku příštího týdne,“ vyzval k troše trpělivosti.