Velký Beranov se v úvodu sezóny vyhříval na čele pořadí. Zimní čtvrtou příčku ale v klubu jako ústup neberou. „Jsme spokojení,“ hlásí trenér Roman Vyskočil. „Po sestupu z á třídy byla v klubu nálada na bodu mrazu. Ani příprava nebyla příliš povedená. Vzhledem k dovoleným a podobně do ní naskočila celá řada dorostenců. Výsledky proto nebyly dobré. Prohráli jsme všechno, co se dalo. Naštěstí v sezóně jsme to potom soupeřům vrátili.“

Tým vstoupil do soutěže nečekaně dobře, vyhrál úvodní tři zápasy. „V prvním kole jsme doma Moravské Budějovice porazili se štěstím a kluci se dostali do pohody,“ komentuje úvod beranovský kouč.

Během úvodní série dokázal Velký Beranov doma udolat Křižanov. Utkání si připomeňte v naší fotogalerii:

Z ní je částečně dostalo čtvrté utkání a porážka v Přibyslavicích 1:5. „Je to o hlavách. Kluci si po těch výhrách najednou mysleli, že se nic nemůže stát. Oni na nás připravili úplně jednoduchou taktiku a my jsme koukali, co se děje,“ uznal Vyskočil.

Podobně narazili Beranovští i v přímém souboji o první místo ve Vladislavi, kde podlehli 1:4. Hodně branek nabízely ale i další zápasy Velkého Beranova. Tým například dokázal vysoko vyhrátv Bohdalově 6:1, nebo rozstřílet doma Počítky 5:1.

Nakonec ze čtvrtého místa ztrácí beranovští fotbalisté na vedoucí trio pět a čtyři body. Co to znamená pro jaro? Věří kouč, že může lídry prohnat a případně i předehnat? „Před sezónou jsme se o návratu vůbec nebavili. Ale bránit se mu případně nebudeme,“ prozradil Vyskočil. „Pokud se ta šance naskytne, určitě nebudeme postup někomu přenechávat. S výborem jsme však za jedno, že nyní je teď důležité, aby si tým, ve kterém je dobrá parta, ještě více sedl a byl tam znát přínos mladších hráčů.“

Sázka na mladé je tak pro jaro nejvyšší prioritou. „Půjde nám především o to, abychom do týmu ještě více začlenili mladé kluky,“ potvrzuje trenér, který si zároveň uvědomuje, že pro něj to bude hodně i mimo fotbalové práce. „Ti kluci musí pochopit, že je pro ně výhodnější otrkávat se a hrát za muže, než kralovat mezi stejně starými vrstevníky. Věřím, že to začne zase šlapat, protože v Beranově jsou tradičně dobří mládežníci.“

S přípravou začnou hráči z Velkého Beranova v únoru. „Dáme klukům čas, aby si od fotbalu dostatečně odpočinuli,“ uzavírá ohlédnutí za podzimem Roman Vyskočil.