První polovina aktuálního ročníku ale nabídla zcela jinou tvář. Jiskra vybojovala osmadvacet bodů (vloni za celý ročník jich získala třicet) a patří ke čtveřici vyrovnaných pronásledovatelů podzimního krále, Nového Rychnova. „Podzimní výkony nás vlastně překvapily, protože závěr minulé sezóny nebyl moc dobrý,“ připomíná i trenér David Horký. „Letos se to naštěstí usadilo, herně jsme se zlepšili, takže s první částí sezóny jsem spokojen.“

Dobronínští se prezentovali konstantními výkony. Doma prohráli jediný zápas ze sedmi, úspěšní byli i venku. Na cizích hřištích dokázali ze šesti pokusů třikrát vyhrát a jednou remizovat. Jako jediní také dokázali zdolat vedoucí Nový Rychnov. „V tomto směru mě těší, že jsme podávali opravdu vyrovnané výkony. Přiznat ale také musím, že jsme v hodně zápasech měli i dost štěstí,“ usmívá se Horký. „Jsem rád, že jsme dokázali body uhrát doma i venku. Když se daří doma a vyhrává se před vlastními diváky, je to vždy lepší. Ale díky tomu, že jsme přidávali i venkovní výhry, byl to pro nás bonus navíc.“

Spoluhráči i trenér se navíc mohli spolehnout na jednu jistotu. Kanonýra Tomáše Sedláčka, který nastřílel více než polovinu branek celku. Z devětačtyřiceti jich sám zaznamenal šestadvacet. „Famózní střelec. Je to člověk na správném místě. On se jako útočník už narodil. Samozřejmě, že spoustu šancí také nepromění, ale jeho schopnost finálního zakončení i výběr místa je, troufnu si říct, nejlepší ne jenom v naší třídě. Určitě by se neztratil ani ve vyšší soutěži,“ popisuje hvězdu týmu kouč.

Nyní si užívají dobronínští fotbalisté volno. Ale již brzy naskočí opět do tréninkového kolotoče. „Od prosince začneme přípravu v tělocvičně. Začátkem příštího roku potom odstartujeme klasické kondiční záležitosti a sehrajeme několik přípravných utkání. Vše s cílem podržet si podzimní výkony i na jaře a udržet se v horní polovině tabulky,“ prozradil Horký.

Jaro v této skupině 1. B třídy slibuje dramatickou podívanou. Tři celky mají na lídra šestibodovou ztrátu, další je zpět jen o bod. Nový Rychnov se navíc představí na hřištích tří z nich. Tedy i Dobroníně. Větří Jiskra šanci na boj o první místo? „My zatím po postupu asi ani netoužíme. Nemáme na to ještě dost široký kádr, abychom dokázali první příčku uhrát,“ přiznává Horký.

Trenérův osobní cíl pro jaro však slibuje znovu atraktivní zábavu. „Důležité je, aby nás fotbal bavil. Chceme hrát kombinačně a vyhrávat zápasy pro diváky, kteří se na nás chodí dívat,“ uzavírá povedený podzim David Horký.