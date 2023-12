Máte odpověď na otázku, proč se týmu na podzim nedařilo? Všechno začalo tím, že nám odešel gólman. On byl vlastně jediným v áčku. Chytal nám kluk, který několik let nechytal. Vrátil se po zranění, na což jsme trošku dopláceli. Tím se ale na něj nechci vůbec vymlouvat. Dostávali jsme laciné góly, a přece jenom nemáme takový mančaft, abychom se z toho dokázali vyhrabat. Navíc se potom znovu zranil.

Jak jste to řešili?

Byl to problém. V jednom zápase nám chytal patnáctiletý Filip Daněk, v dalších zápasech jeho sedmnáctiletý bratr Vojtěch. Ke konci se to trošku zlepšilo, ale rozjetý vlak už jsme nechytili.

Jaká byla 1. A třída? V áčku kralovaly týmy z Havlíčkobrodska, vzestup Kostelce

V zápisech o utkání jsem viděl, že jste vůbec dávali šanci hodně mladým klukům.

Vsadili jsme na mladé, šestnácti nebo sedmnáctileté, kteří nastupovali i v základu. Nejsou špatní, ale pro mužskou soutěž se ještě potřebují vyhrát. Mysleli jsme si i tak, že těch bodů získáme víc, ale dopadlo to, jak dopadlo.

Doma i venku jste jednou vyhráli, ale venku jste získali o bod víc. V čem byl problém, že jste jich doma nezískali víc?

My když máme něco tvořit, tak to moc neumíme. Mladí kluci ještě hrají takový naivní fotbal. Hodně se tlačí dopředu, a dostáváme branky z brejků. Soupeři nás nijak neválcovali, ale přehrávali nás chytrou hrou a využívali našich slabin. Například domácí výsledek s Košeticemi vypadá hrozivě (2:7), ale to byl přesně takový případ. Většinou jsem slyšel od kolegů trenérů, jak můžeme být s naším mančaftem tam, kde jsme? Ale to je nám houby platné…

Nejtěžší otázka, kterou mohu v této situaci položit, je asi nasnadě. Co s tím přes zimu?

Ono jde o to, že ani na podzim jsme se na tréninky moc nescházeli. Pořádně se tak netrénovalo, to byl také problém. V áčku bylo devět kmenových hráčů, zbytek dorostenců, takže ani netrénovali spolu. Přes zimu to chceme dát dohromady. Mančaft se postupně trošku ustálil a nějak se dal do kupy. Potřebujeme pořádně potrénovat a uvidíme, na co to bude na jaře stačit.

Ztráta není na vyšší příčky tak velká. Na jedenáctý Humpolec máte manko tří bodů…

Jenže je to béčko. My jsme obecně na zápasy s B týmy doplatili. V Chotěboři jsme vedli ještě pět minut před koncem 3:2 a náš kluk šel sám na kasu. Obešel i brankáře a netrefil z malého vápna. Oni tam na poslední minuty dají kluky z áčka a prohrajeme. To samé se odehrálo v Humpolci. Na druhý poločas nastoupil mladý Savi, jeden z nejlepších střelců divize, a za půlku nás porazil. A opět – dávali nám góly z protiútoků. Nezbývá mi než věřit, že na jaře to bude lepší.