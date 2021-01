Osobní kontakt chybí, ale úplně odstřihnutý Peštál od svých hráčů není. „V kontaktu jsem s klukama přes sociální sítě. Chtěli jsme začít osmého ledna, ale to nebylo možné, takže na ten první týden jsme jim připravili individuální tréninky. V tuto chvíli je to hlavně o běhání,“ nastínil kouč fotbalistů Bedřichova.

Pokud se situace zlepší, příprava by se rozjela, a klidně i v úsporném režimu. „Čekáme, jakým směrem se to bude ubírat, ale jakmile bude možnost trénovat, klidně i po šesti, tak se rozdělíme do skupin a začneme,“ má jasno. „Za celý rok jsme odehráli deset zápasů, ta pauze je veliká, proto nebudeme váhat a odstartujeme to,“ přidal pádný důvod, že fotbal musí hráčům neskutečně chybět.

Jak už na konci loňského roku trenér Sokola naznačoval, žádné velké změny v kádru se neplánují. Prostor dostanou ti, co odehráli podzim, plus mladí dorostenci. „Tým máme dost široký a zůstává stejný. Nevím o tom, že by někdo skončil,“ potvrdil Zbyněk Peštál. „A na zimní přípravu k nám posuneme ještě pět dorostenců, kteří půjdou do mužů v létě. Tenhle posun se nám už v minulosti osvědčil. Ti kluci se alespoň otrkají,“ dodává kouč.