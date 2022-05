Porážka v sobotu na Bedřichově nejspíš přisoudila HFK sestup z přeboru. Co tomu říkáte? Dokud to není jasné, pořád věřím. Ale je jasné, že body jsme poztráceli dřív, ne jen teď na Bedřichově. Těch zápasů bylo víc. Už po podzimu jsme měli málo bodů. A výkony na jaře jsou nejen pro mě, ale asi pro všechny, velkým zklamáním.

Nakolik to komplikuje vaše plány po sloučení HFK a FŠ do jednoho fotbalového oddílu?

Tak plány na sloučení to neohrožuje. Pokud to schválí obě valné hromady, tak k tomu dojde. Akorát budeme muset řešit soutěže. Samozřejmě, je to nemilé, a řeknu to natvrdo: Od nás je to ostuda.

Co vás nejvíce mrzí?

Výkony v jednotlivých zápasech a především výsledky. Přitom k určitému provázání došlo už v zimě. Ale teď do toho přišla zranění, slabší účast na tréninku, vysokoškolské zkoušky studentů, přidal se i tlak na záchranu přeboru… Prostě výkony nejsou optimální. V kabině to není špatné, naopak, ale chybí mi tam trošku větší bojovný duch.

Přidružení kádrů k nám bude přínosné pro obě strany, věří šéf Náměště Jabůrek

Zřejmě budete muset ustoupit od plánů dvou týmů v nejvyšších dvou soutěžích v kraji. Budete se snažit, pokud HFK opravdu sestoupí, mít dva týmy v jedné soutěži, tedy v 1.A třídě?

K tomu se zatím asi moc vyjadřovat nechci. Samozřejmě, tato varianta může nastat. Ale pokud budete mít ve dvou skupinách dva týmy, dostáváte se do problémů se seznamem hráčů. Nebudeme tedy moci fungovat jako klasické A a B mužstvo.

To je jasné. Oba celky by musely fungovat jako samostatné jednotky…

Přesně tak. Při klasickém fungování áčka a béčka si můžete hráče přesouvat, samozřejmě s ohledem na soupisku áčka, podle potřeb. A při tomto modelu by prolínání hráčů nebylo možné. Je to tedy jedna z variant našeho uvažování, ale za mě osobně by to nedávalo smysl. Uvidíme, jak to dopadne. Ještě jsou před námi čtyři kola a jak jsem říkal, pořád věřím.

Ve hře je ještě dvanáct bodů. Má tým na to je získat?

Je pravda, že co jsem viděl na jaře, naše výkony tomu neodpovídají. Nenahrává nám ani nízká trénovanost. Plný stav je opravdu jenom v pátek, kdy se nám všichni vrátí po týdnu domů. Jenomže v krajském přeboru musíte trénovat minimálně třikrát v týdnu. Přinejhorším dvakrát. S jedním tréninkem a od stolu se to hrát nedá.

Dva týmy ve stejné soutěži? Jde to, ale…



Působení dvou týmů jednoho oddílu v jedné soutěži řády umožňují. Ztrácí však všechny výhody, které působení v různých soutěžích přináší. „Hraje-li A tým vyšší soutěž, předkládá soupisku jedenácti hráčů, ostatní hráči mohou libovolně pendlovat mezi A a B týmem,“ ve zkratce potvrdil znění řádů Deníku šéf STK KFS Vysočina Pavel Pech. „Pokud nastupují oba celky ve stejné soutěži, předkládají oba seznam svých hráčů. Ti smějí nastoupit jen za ten tým, který je uvedl na seznamu.“