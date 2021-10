Souboj dvou doposud nejlepších celků v soutěži přitom sliboval napínavou podívanou. „Vůbec by mě nenapadlo, že bychom mohli Světlou takto přejet,“ přiznal elitní snajpr Kamenice Martin Dvořák, který zatížil konto soupeře hned pěti přesnými zásahy.

A dál pokračoval. „Čekal jsem tuhý boj. Před sezonou jsme ve Světlé v utkání krajského poháru vyhráli 5:3, očekával jsem proto odvetu. Navíc si tehdy hráči Světlé nevedli vůbec špatně, snažili jsme se tak co nejlépe připravit.“

A vyplatilo se. Už po deseti minutách sobotního utkání svítilo na světelné tabuli 3:0. „Byl to náš cíl, chtěli jsme do zápasu vlétnout a co nejdříve skórovat. Současně jsme ale chtěli hrát vzadu koncentrovaně a zodpovědně, abychom si pohlídali dlouhé balony, kterými hosté v každém zápase zásobují své útočníky,“ popisoval.

Dvořák vyzdvihl především výkon svého parťáka z ofenzivy. „Tomáš Filípek zahrál výborně. Sám dva góly dal a na dalších pět přihrál. Především ten vydařený začátek byl jeho prací. První a třetí branku naservíroval mně a Brožovi před prázdnou svatyni hostů, druhou vstřelil po chybě hostující obrany sám,“ sdělil.

Ani v dalším průběhu se obraz hry příliš nezměnil, takže do poločasové přestávky se odcházelo za prakticky rozhodnutého stavu 6:0.

Hráči Světlé totiž působili na hřišti hodně bezradně. „Bylo vidět, že jsou tím vývojem hodně zaskočení. Na hřišti neměli nikoho, kdo by ostatní povzbudil. Vůbec na zápas neuměli reagovat, což mě docela zaskočilo. Ukázalo se, jak moc jim v sestavě chyběl zkušený David Valenta, který by je možná pozvedl. Ani jindy horké hlavy, jako třeba útočník Pepa Štros, vůbec nebyli cítit, působili zakřiknutě,“ přidal zajímavý postřeh.

Po změně stran sice gólostroj fotbalistů Kamenice zpomalil, přesto málem došlo na magickou desítku. „Také po pauze jsme hráli pořád stejně. To se snažím klukům neustále opakovat, abychom třeba i za tříbrankového vedení nic nevypouštěli a dál se snažili skórovat,“ zdůraznil.

A hned také dodal proč. „Vůči našim soupeřům to možná vypadá trošku blbě, ale kdo ví, zda se nám na konci sezony nebude hodit každý gól.“

Po dalším skvostném střeleckém představení se nejlepší snajpr soutěže dostal na metu dvaadvaceti branek! A to Dvořák z devíti utkání ještě jedno vynechal. „Ráno před zápasem si mě jeden kamarád dobíral, že prý to ode mě zase bude pět branek. A ono se to vyplnilo,“ smál se.

Na čele tabulky 1. A třídy tak má Kamenice už osmibodový náskok. „Snažíme se našim pronásledovatelům co nejvíce utéct. Jsme v laufu, vezeme se na vítězné vlně,“ usmíval se Dvořák.