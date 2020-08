V jihlavském klubu řešili v posledních dvou týdnech nepříjemnou situaci, leč v této době nijak netradiční. Koronavir se totiž dostal mezi starší dorostence, a jelikož ti trénují společně s „béčkem“, byla na hráče tří kategorií uvalena karanténa.

Nejdříve do 4. srpna, po dalších testech se ještě protáhla. „Už máme čtyři nakažené, a proto bude karanténa až do osmého srpna,“ potvrdil manažer mládeže FKM Vysočina Jihlava Josef Morkus.

Situace se v posledních dnech naštěstí nezhoršila. „Všichni jsou po prvních testech a nikdo nový nepřibyl,“ konstatuje a informuje o tom, že koncem týdne půjdou hráči na kontrolní testy. „Pokud by to někdo měl, na tréninkový proces by to už vliv mít nemělo. Kluci spolu v kontaktu díky karanténě nebyli a zasáhlo by to jen toho nakaženého,“ doplňuje.

Je však jasné, že víkendový start Moravskoslezské ligy nováček soutěže nestihne. „Sobotní zápas s Rosicemi je už přeložený,“ poukázal Morkus na nový termín a datum 26. srpna.

Mladí jihlavští fotbalisté si tak premiéru ve třetí lize užijí až o týden později, doma proti Zlínu B. „Myslím, že ho asi odehrajeme, ale uvidíme až začátkem příštího týdne, jaká bude situace,“ nastínil manažer.

To už se rozjedou i obě dorostenecké soutěže, takže výběry FKM Vysočina budou mít o druhém třetím srpnovém víkendu napilno. „Určitě budeme hrát bez hráčů, kteří tím prošli, což bude pro dorostence U18 oslabení. A je nám jasné, že pro všechny kluky to bude těžké, vrátit se do tréninkového procesu. Vlastně budou začínat od nuly, protože my jsme jim v karanténě nemohli dát ani žádné individuální plány,“ říká Josef Morkus.

Na druhou stranu ale fotbalisté pod tlakem v úvodu sezony rozhodně nebudou. „My budeme rádi, když budou zdraví a začnou zase sportovat. Výsledky půjdou v této chvíli stranou,“ potvrdil Morkus.