„První dva roky jsem koukal na to, abychom se zachránili. Teď už se cíle změnily, zvýšily se. Proto nemohu být v žádném případě spokojený. Představoval bych si, že se budeme pohybovat kolem třetího místa. Podzimní umístění je pro mne zklamáním a musíme zapracovat na tom, abychom ho na jaře vylepšili,“ potvrzuje trenér Jiří Holenda.

Na pozicích, které by měly být pro Speřice cílové, jste se v průběhu podzimu objevili. Co bylo důvodem, že jste se na nich neudrželi?

Příčin bylo více. Především jsme se nedokázali vyrovnat s hrou soupeřů. Pelhřimov se nás velmi dobře připravil, podobné to bylo i v utkání v Třebíči. Spíš bych to ale vztáhl na nás. My jsme nebyli v těchto zápasech schopni podat očekávané výkony. Hráči ze sebe nedostali maximum. Platí to hlavně o ofenzivní složce hry, směrem dopředu se nám nedařilo jako v první polovině podzimu.

Beru za fér, že výsledky neschováváte za marodku. Ta přece jen v závěru podzimu narůstala…

Bylo by to zbytečné. S tím bojuje každý. Někoho to potká na začátku sezony, jiného v jejím závěru. Neřekl bych, že u nás nastal nějaký výjimečný stav, i když jsme na marodce nějaké hráče měli. Musíme mít dostatečný kádr na to, abychom to zvládali. Hovořit o tom, že jsme v posledním kole neporazili Okříšky, protože jsme měli zraněné hráče, by bylo zbabělé. Měli jsme si poradit i v tom složení, v jakém jsme byli. Kvalitu kádru na to máme.

Speřice možná na podzim začaly novou éru. Na stoperu už chyběl Martin Pohan. Co je s ním?

V úvodu sezony hrál, ale pak si poranil menisky. Vzhledem k závažnosti zranění a věku si myslím, že to jeho konec na úrovni krajského přeboru urychlilo. Moc bych uvítal, kdyby se ještě na hřiště vrátil, ale obávám se, že se mu už chtít nebude. Ztrácíme hráče, který na tom už sice nebyl nejlépe rychlostně, ale vše nahrazoval skvělým výběrem místa, přehledem o hře a bojovností. Nahrazuje se nám těžko, chybí nám dirigent obrany.

Nahrazovat ho začali Fukan se Štěpánkem. Jak na pozicích stoperů obstáli?

Zvládali to, ale museli jsme začít hrát jinak. Fukan má dva metry, Štěpánek skoro také. Na jednu stranu je to dobré, dostávali jsme málo gólů ze vzduchu, při standardních situacích. Kluci si umí dobře čistit prostor před brankou. Samozřejmě jsou tam i nedostatky, na kterých je třeba zapracovat.

Do sestavy se ve druhé polovině podzimu začal vracet Honzárek. I on umí zahrát na stoperu. Když se ale odrazím od vašich předchozích slov, pak pro něj asi budete hledat jiné místo. Je to tak?

Honzárek je do defenzivy poměrně flexibilním hráčem. Hrál na kraji obrany, ale může se stát, že se začne objevovat i v záloze. Umí zahrát zprava i zleva, takové hráče mám v oblibě. Nenabídnu mu jisté místo, jako nikomu, ale řešení budeme hledat.

Na opačné straně hřiště si nelze nevšimnout Pavla Svobody, který nastřílel jedenáct gólů. Lepší posilu jste si asi nemohli přát?

Nepočítal jsem s tím, že mu tak půjde. Fotbalista je to talentovaný, ale měl rok pauzu, kdy s námi chodil jen trénovat. Skvělou měl hlavně první polovinu podzimu, v té druhé už bylo cítit, že se o něm ví, že se na něj soupeři umí připravit. Už se prosazoval méně. To není dobré zjištění. Navíc bylo znát, že na něj začínal tým až příliš spoléhat. V zimě nás tedy čeká práce na tom, abychom se naučili lépe využívat pět ofenzivních hráčů a ne jen jednoho. Nemůžeme přes Pavla Svobodu táhnout všechny naše útoky.

Další hráči se dostali maximálně na čtyři góly. Od koho byste čekal větší střelecký podíl?

Především od Patrika Soukupa. V předešlé sezoně dal jedenáct gólů, letos žádný. Ano, na konci podzimu přišlo zranění, ale jeho hra dobrá nebyla. Mnohem více jsem čekal i od Jirky Holendy (syn trenéra – pozn. aut.), Davida Jančíka, Martina Eremiáše. Byl bych rád, kdyby tito hráči byli na jaře více góloví.

Zvolna se v debatě dostáváme k zimní přípravě. Bude podobná jako v předešlých letech?

Chceme ji posunout trochu jinam. S Martinem Pohanem, který je mým asistentem, jsme došli k závěru, že je nutné hodně zapracovat na fyzické kondici. I proto jsme si naplánovali jen čtyři přípravné zápasy. Věřím, že nejen vypilujeme fyzičku, ale hráči přijdou na sezónu nažhavení. Že budou šťastní, že mohou hrát.