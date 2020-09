Fotbalisté Bedřichova začátek krajského přeboru nechytli, o tom není pochyb! Jejich výsledky jsou špatné, ale jedno se jim upřít nedá. S papírovými favority svou kůži lacino nedávají.

Přesvědčil se o tom Pelhřimov, který zařídil „povinnou“ výhru až dvěma góly ve druhé půlce. A o uplynulém víkendu se o tom přesvědčil i HFK Třebíč, v tu chvíli lídr soutěže, který měl už po první pětačtyřicetiminutovce náskok dvou branek.

Jenže to nakonec svěřencům trenéra Petra Kylíška k plánované výhře nad posledním celkem tabulky nestačilo. Co se stalo o přestávce, přišlo uspokojení? „O přestávce se s týmem nestalo nic. Bohužel. My jsme jen pokračovali ve špatném výkonu z první půle. V ní jsme sice dva góly dali, ale soupeř byl nebezpečný a nehrál špatně. Na to jsem kluky o upozornil, ale nepadlo to na úrodnou půdu. Proto jsme o vítězství přišli a mohli jsme i prohrát,“ zklamaně hodnotil třebíčský kouč.

Jak už naznačil, hosté si minimálně první bod v sezoně zasloužili. A byli za něj moc rádi! „Myslím, že jsme si ho zasloužili, a možná ve výčtu těch šancí jsme mohli klidně i vyhrát. Ale nemůžeme chtít hned vše. Pro nás je i ten bod úspěchem, hlavně pro sebevědomí,“ tvrdí trenér Bedřichova Zbyněk Peštál.

Těšil ho i předvedený výkon. „Hráče za něj musím pochválit. Na půdě Třebíče odvedli dobrou práci. Konečně ten výkon splňoval kritéria přeboru. Jsem za ten zápas rád, po tom výprasku jsme zjistili, že jsme konkurenceschopní. Pokud budeme hrát stoprocentně každý týden, můžeme hrát s každým,“ je si jistý.

Remízu 2:2 zařídil jeho tým ve druhé části, a minimálně z poloviny se na ní podílel střídající Neuwirth. Trenérovi vyšla hráčská rošáda. „Ale bylo to vyžádané střídání, protože Filip Novák se necítil dobře. Za to se chválit nemůžu. Ale jsem rád, že se to Matěji Neuwirthovi povedlo. Naskočil do toho velmi dobře, v první šanci ho ještě Duba vychytal, ale pak si to krásnou střelou vynahradil. Byl to takový biliard o břevno. A pak jsme domácí donutili dát si vlastní gól,“ popsal na závěr gólové momenty Peštál.