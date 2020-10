Fotbalové fanoušky neodradilo ani uplakané říjnové počasí. Deštníky se bránili proti nedobrovolné ledové koupeli, už na začátku utkání jich za plotem postávalo zhruba deset. Další přijížděli auty, diváků v průběhu duelu přibývalo. „Na fotbal moc nechodím,“ svěřil se jeden z nich, který postával osamocený poblíž rohového praporku a dodal: „Není mi tu špatně. Jen mi chybí klobása,“ pokrčil rameny.

Deštníky nepotřebovali chlapi, kteří přijeli skříňovým autem nedalekého řeznictví. Usadili se v něm, otevřeli zadní dveře a užívali si derby. „Klidně si nás vyfoťte. Nám to nevadí, my nic neporušujeme,“ vůbec se nebáli objektivu.

Pravidla pro pořádání fotbalového zápasu v Košeticích dodrželi. Uvnitř oploceného areálu se pohybovali kromě fotbalistů a rozhodčích už jen pořadatelé. Mezi nimi kmital předseda košetického klubu Vladimír Šimůnek, který měl v ruce klíče od vstupní branky. „Lidé to zkouší. Chtějí pustit dovnitř. Nemohu dělat výjimky. To by sem chtěli všichni a byl by malér,“ byl neoblomný.

Řešil i poněkud zapeklitou situaci. To, když se u branky objevil anglicky mluvící fanoušek. „Proč tam nemohu,“ ptal se cizinec. Ještěže mluvil světovým jazykem, i on se po vysvětlení odebral na přilehlou louku.