Kam na fotbal: Víkendový los umožní hráčům Pohledu a Telče odvetu za loňský rok

Připravili je o postup. Stáhli je s sebou o třídu níž. Dva třaskavé duely z posledního jarního kola dojdou nyní o víkendu svého pokračování. Jen na druhých hřištích. Mírovka se představí v Pohledu, kterému zatrhla postup do krajského přeboru. Už o třídu níž se pojede Telč do Nového Rychnova pomstít za nečekanou domácí porážku a sešup do 1.B třídy.