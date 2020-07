Domácí šli brzy do vedení, když Dvořák zatáhl po křídle míč a před brankou byl včas a na správném místě dorážející Hadrava. K vidění bylo následně několik dalších šancí, a Bedřichovu se povedlo po rychlém kontru vyrovnat Pojerem. „Herně nebyla první půlka z naší strany špatná, víc jsme drželi míč na kopačkách,“ potěšilo kouče hostů Zbyňka Peštála.

Jenže druhé dějství jeho týmu vůbec nevyšlo. Kamenice udeřila opět v úvodu. Vedení ji vrátil Dvořák, který byl důrazný v šestnáctce. Hosté po další čtvrthodině nebyli znovu důslední ve svém vápně a Houser zvýšil na 3:1. „Tyhle dva góly rozhodly, pak se to jen dohrávalo,“ kroutil hlavou Peštál, jehož tým pak nechal Dvořáka zkompletovat hattrick, a bylo to už 5:1! Tečku za mačem udělal po kombinaci bedřichovský Pojer.

Ovšem to byla jen kosmetická úprava na výsledku, který posunul do dalšího dějství poháru Kamenici nad Lipou. „Máme docela náročný program, kluci toho mají plné zuby, ale šancí jsme měli víc, zvlášť ve druhé půlce. S výsledkem jsem spokojený,“ hodnotí trenér vítězů Josef Hadrava, který do hry pustil i teprve sedmnáctiletého Jača. „Počítám s ním i do pátečního zápasu s Jemnickem. Je to pro něj takový křest, byl trochu nervózní, ale fyzicky to zvládl a já jsem s jeho výkonem spokojený,“ dodal kouč Kamenice.

Spokojený naopak nebyl jeho protějšek. „Ve druhé půlce jsme přestali hrát to, co jsme chtěli . Prohráli jsme si to sami. Domácí byli produktivnější, ale já z toho tragédii nedělám. Byla to kvalitní příprava,“ uzavírá Peštál.

KAMENICE N. L. - BEDŘICHOV 5:2

Góly: 9. J. Hadrava, 51., 71. a 81. Dvořák, 65. Houser - 39. Pojer, 86. Kolman. Rozhodčí: Pojezný - Karlík, Doskočil. ŽK: 2:2. Diváci: 86. Poločas 1:1. Kamenice n. L.: Votápek - L. Hadač (71. Macháček), Šuranský, Melzoch, T. Hadrava - Zdeněk, Jačo (79. Pfaur), Dejmek, J. Hadrava - Houser (75. D. Hadač), Dvořák. Bedřichov: Šána - Mareš, Mašek, Paulík (66. Dvořáček), Vorálek (66. Štěpánek) - Grepl (74. Kolman), Neuwirth, Diviš, Pojer - Pokorný, Novák.