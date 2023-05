Důležitý zápas týmů z druhé poloviny tabulky vyšel lépe hostům. Ti si již v úvodní pětačtyřicetiminutovce vypracovali dvoubrankový náskok. „Hrál se dobrý fotbal,“ zhodnotil zápas Pavel Špaček. „První naše góly byly ze standardek. Nemyslím, že by to bylo nějaké bezstarostné utkání. My jsme na ty naše čtyři poločasové góly měli jen čtyři šance. Takže co tam mělo padnout, to také padlo.“