Jeden z nich zaznamenal domácí Tomáš Sedláček: „Hattrick je sice hezký, ale když dáte doma čtyři góly a stejně prohrajete, je to špatné,“ netěšil tolik dobronínského matadora osobní příspěvek.

Podle Sedláčka byl rozdíl mezi soupeři v produktivitě. „Soupeř se snažil hrát fotbal, my jsme se soustředili na brejky. Naší slabinou je dlouhodobě proměňování šancí. Mohli jsme klidně vyhrát 10:5, ale přesto jsme prohráli 4:5,“ mrzelo střelce Jiskry.

Hosté v prvním poločase dvakrát vedli, domácím se vždy podařilo vyrovnat. A v osmatřicáté minutě dostal Sedláček svým druhým gólem Dobronín do vedení. Přesto šli do kabin spokojenější hosté. Nejen že vyrovnali, ale v nastaveném čase z penalty znovu skóre otočili. „Udělali jsme dvě chyby v obraně. Ona celá obrana nám v zápase moc nefungovala a nezvládala. Oni na co sáhli, z toho dali gól. Ale nebylo to o obraně. Nefungoval nám ani útok,“ komentoval průběh střetnutí Sedláček.

Přestože vstřelil v zápase tři branky, nepovažuje své trefy za výstavní. „Nejhezčí gól byl náš první od (Miroslava) Štefky. Z rohu velkého vápna to pěkně trefil ke vzdálenější tyči,“ ocenil spoluhráčův příspěvek Sedláček. „Já jsem potom soupeři třikrát utekl. Poprvé jsem využil jejich špatné rozehrávky zezadu a šel jsem sám na gólmana. Takřka stejné byly i další dva, kdy jsem dostal balon do běhu, pláchl jsem obraně a prostřelil gólmana.“

Kromě domácího střelce si v duelu připsal hattrick rovněž hostující Filip Dymáček. „Já bohužel na druhou stranu hřiště moc nevidím, takže nevím, kdo nám dával góly. Takže tohoto jsem si nevšiml,“ rozesmál se závěrem Sedláček.