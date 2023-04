Díky svému hattricku se ve střelecké tabulce Miroslav Sosnar dostal na metu třinácti branek a společně s dalšími šesti fotbalisty je na druhém místě pořadí kanonýrů soutěže. „Bylo to vyrovnané utkání. S Výčapy se hraje vždycky těžko, protože tam mají mladé běhavé kluky. Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého,“ glosoval průběh utkání.

Zdroj: is.fotbal.czDomácí po poločase vedli o jednu branku, zápas ve svůj prospěch překlopili v úvodních šesti minutách půle druhé. „Dali jsme dva rychlé góly a potom už jsme měli střetnutí pod kontrolou,“ těšilo Sosnara.

Skromně přitom pomlčel o tom, že oba góly vstřelil sám. Svůj hattrick si připsal mezi jedenačtyřicátou a jedenapadesátou minutu. „Hattrick jsem již dával. Jestli takhle rychle, to si nejsem jistý. Spíše ne,“ zavzpomínal Sosnar.

Ten utkání nedohrál, čtvrthodiny před koncem střídal. „Už jsem měl odpracováno, navíc mě trošku tahala třísla. Protože mám s nima problémy dlouhodobě, tak jsem nechtěl víc riskovat. Trenér tam aspoň mohl poslat mladý pušky,“ culil se.

Už z lavičky tak sledoval, jak Výčapy v třiaosmdesáté minutě snížili na 2:4 a dokonce se dotáhli na rozdíl jednoho gólu. „V závěru jsme si to ale již hlídali. Ten třetí gól byl z penalty až v nastaveném čase. Kopli ji a rozhodčí pískl konec utkání,“ popsal závěr zápasu Sosnar.

Nové Syrovice jsou v tabulce okresního přeboru ve vyrovnaném prostředku tabulky. S náskokem deseti bodů na předposlední příčku, ale jenom pětibodovou ztrátou na čtvrtou. „Naším cílem je hrát klidný střed tabulky,“ je spokojený s pozicí týmu Sosnar. „Snažíme se, aby naše hra aspoň trošku vypadala. Sestoupit bychom snad neměli. A nějaké myšlenky na postup, to určitě nemáme. Prostě hrát si své a skončit, co nejlépe to půjde,“ uzavírá Miroslav Sosnar.