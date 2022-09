Přibyslavi se vstup do soutěže vydařil a patří k vedoucímu triu soutěže. Na půdě Dobronína svoji dobrou formu její hráči potvrdili a soupeře vůbec nešetřili.

Kanonádu odstartoval již ve třinácté minutě pozdější hrdina prvního poločasu Daniel Wasserbauer. Dorostenec v základní sestavě týmu poté přidal další liché branky týmu.

První liga? Nechci nic uspěchat, má jasno brankářská jednička Vysočiny Jágrik

Na 3:0 zvyšoval v šestadvacáté minutě, poločasové skóre na 5:0 upravil dvě minuty před koncem první části. „Góly to byly lehké. Šel jsem sám na brankáře a tyto situace mi jdou,“ popsal lapidárně své první zásahy za muže šestnáctiletý odchovanec týmu. „Podle mě to nebylo nic těžkého proměnit. Někdy se to sice stane, ale teď naštěstí ne.“

Wasserbauer nastoupil v této sezoně ve všech zápasech v základní sestavě. Pokaždé v útočné vozbě. „V A týmu hraji hrotového útočníka,“ potvrzuje. „V dorostu podle potřeby nastupuji v útoku nebo ve středu zálohy,“ dodává.

A také ve své kategorii potvrzuje své střelecké dispozice. „V dorostu jsem zatím letos odehrál dva zápasy a vstřelil jsem tři góly,“ prozrazuje Wasserbauer.

KANONÝR DENÍKU: Špílmachr Pulkrábek o víkendu zářil hattrickem za dorost i muže

Daniel začal hrát fotbal už v pěti letech v rodné Přibyslavi. A kromě dvou let v Havlíčkově Brodu je svému mateřskému týmu věrný. Jak sám sebe fotbalově charakterizoval? „Určitě jsem bojovný typ. Starších zkušenějších hráčů se nebojím a klidně do nich jdu,“ nabízí svůj recept usmívající se Wasserbauer.

Za možnost nastupovat za tým mužů v krajské soutěži je pochopitelně Wasserbauer rád. O nějakém posunu do vyšších soutěží ale neuvažuje. „Jsem rád za tuto šanci, ale myslím si, že výš to nepůjde. Kraj hraji, na víc ještě asi nejsem připraven,“ uzavírá skromně přibyslavský hrdina uplynulého víkendu.