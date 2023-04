Zdroj: is.fotbal.czV jarní premiéře proto přišel čas na odvetu. Povedla se dokonale. „Určitě jsme jim to chtěli vrátit. Před zápasem jsme ale nevěděli, v jaké budou sestavě, protože jejich áčko hrálo den předem,“ ohlíží se za utkáním Miroslav Ochrana. „Nám se ale vydařil vstup do utkání. První gól jsme dali hned v první minutě, druhý asi v páté. Myslím že právě to zápas zlomilo pro nás.“

Rychlé vedení 2:0 pro Bory vydrželo až do poločasové přestávky. Po ní se již začal prosazovat Ochrana. V sedmačtyřicáté a pětapadesáté minutě zvýšil náskok už na čtyři branky. „První gól jsem dával po autovém vhazování. Dlouhý aut do vápna, který propadl až ke mně a já propálil chumel hráčů,“ popisuje své zásahy. „Před druhým gólem jsem dostal přihrávku za obranu od našeho krajního záložníka Pepy Starého. Stačilo si míč zpracovat, běžel jsem sám na brankáře a obstřelil ho k tyči.“

Svým třetím gólem navýšil vedení už na 7:0. „Před ním jsme běželi dva v podstatě sami, kolega mi to dal před prázdnou branku a já to jen dorazil,“ dodal střelec.

Domácí sice v samém závěru skóre poněkud zkorigovali, zaslouženou výhru si ale odvezli hosté. Po prvním jarním kole tak ztrácí Bory na nového lídra z Moravských Budějovic pouhé čtyři body.

Nepomýšlí nováček na další postup v řadě? „Vůbec ne,“ směje se Ochrana. „Jelikož jsme vloni postoupili z okresu, jsme hlavně rádi, že se nám teď daří. Chceme se samozřejmě udržet na předních příčkách tabulky. Ale mluvit o nějakém postupu, to asi ne.“

Miroslav Ochrana osobně v podobném závětří pohlíží na čelo pořadí kanonýrů soutěže. Na vedoucího Pavla Lhotáka ze třetí pozice ztrácí šest tref. „Samozřejmě se ho pokusím potrápit. Mně jde o střílení gólů v každém zápase, takže ho budu chtít dohnat a třeba kanonýra soutěže vyhrát,“ culí se borský střelec, který hned v prvním kole prokázal pokračující střeleckou pohodu: „Střelecké kopačky mi přes zimu zůstaly ve formě,“ varuje se smíchem protivníky.