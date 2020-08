Fotbalisty Bedřichova čeká v neděli těžká zkouška. O body se jedou prát na horkou půdu do Nové Vsi, která v prvním kole doma překvapivě porazila Pelhřimov.

Fotbalisté Bedřichova (v bílém) zajíždí v neděli do Nové Vsi, která bude jasným favoritem. | Foto: Michaela Brabencová

Bedřichov naopak před svými fanoušky premiéru nezvládl. Podlehl rezervě Velkého Meziříčí 0:4. A do Nové Vsi tedy nepojede zrovna v nejlepším rozpoložení. „Teď to pro nás bude celkově těžké. Máme Novou Ves, pak Pelhřimov, Náměšť a Třebíč. To budou náročné zápas, ale já věřím, že se to zlomí a ti naši mladí kluci se budou zlepšovat,“ přeje si trenér Sokola Zbyněk Peštál.