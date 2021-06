Dva roky a dost. Po postupu v červnu roku 2019 si fotbalisté Šebkovic elitní krajské soutěže na Vysočině užili pouze dvě sezony. Nyní se sami rozhodli jít zpět do 1. A třídy.

Důvod je poměrně prozaický. „Rozhodnutí o konci v krajském přeboru je dáno vyhodnocením naší reálné sportovní situace,“ začal vysvětlovat kouč Šebkovic Lubomír Venhoda.

A okamžitě pokračoval. „Tím klíčovým faktorem je počet hráčů. Odešli nám bratři Karáskové, kteří už nechtěli trénovat na krajský přebor. Rozhodli se, že budou hrát sice také v přeboru, ale už jen okresním.“

To ovšem nebylo vše. „Vedle nich bohužel skončili ještě další dva hráči ze základu a to už je prostě moc. Bohužel se na nás dlouhá přestávka, způsobená covidem, opravdu nepěkně poznamenala,“ postýskl si.

Přitom už v obou předchozích sezonách, v nich celek z Třebíčska mezi krajskou elitou působil, rozhodně neměl široký kádr. I to byla jedna z příčin, proč se v obou případech pohyboval ve spodních patrech tabulky.

Po odchodu čtyř borců nebylo co řešit. „Náš kádr byl už předtím úzký. Dá se říci, že jsme přebor hráli na třináct lidí. Nebýt konce těch čtyř, zůstali bychom v něm dál,“ neskrýval lodivod Šebkovic.

Jak na rozhodnutí vedení oddílu reagoval zbytek kádru? „K němu došlo právě po předchozí debatě s hráči. Bavili jsme se s nimi o tom, takže to pro ně žádná novinka rozhodně nebyla,“ popisoval.

Ani snahy po doplnění kádru o zkušené fotbalisty odjinud se vedení šebkovického klubu nepodařily. „Myslím, že teď nebudu mluvit jen za náš oddíl, ale i za ostatní. Přivést dnes hráče zvenčí do krajského přeboru je skoro nemožné. Co si nevychovám, to nemám, taková je v současné době realita,“ krčil rameny.

A stejný krok Moravských Budějovic, které místo působení v 1. B třídě dobrovolně zamířily do okresních soutěží, mu dává za pravdu. „Podle mého dozvuky posledního roku ještě přijdou. Těch klubů, jež budou bojovat s nedostatkem hráčů, bude více,“ varoval.

Jednu pozitivní zprávu ovšem Venhoda sdělil. „Posunuli jsme do kádru čtyři naše dorostence ve věku sedmnácti či osmnácti let. Už nastoupili v utkání proti divizní Polné a naznačili slušný potenciál,“ pochvaloval si.

Hlavně kvůli těmto mladíčkům budou Šebkovice v nadcházející sezoně působit „jen“ v 1. A třídě. „Krajský přebor je těžkou soutěží. Jenže my potřebujeme s mladými pracovat a dál rozvíjet jejich schopnosti. A to půjde lépe o patro níž, v 1. A třídě. Byť ta rozhodně také není jednoduchou soutěží,“ komentoval.

Ambice do obnovené premiéry v druhé nejvyšší krajské soutěži nebudou v podání Šebkovic rozhodně nízké. „Opuštění přeboru neznamená, že je pro nás všem dnům konec. Cíle si rozhodně nedáváme malé a uvidíme, třeba se do přeboru brzy vrátíme,“ zasnil se Venhoda.