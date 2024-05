Vloni měli v Kostelci skvělý start do odvetné části. V úvodních čtyřech kolech A skupiny třikrát vyhráli a zdálo se, že bude tým v klidu. Nebyl… Nakonec skončili dvanáctí a znovu jen bod od pádu.

Kostelecká jara

2022 2 – 3 - 7

2023 3 – 1 – 8

2024 2 – 1 – 5

A černý jarní scénář znovu opakují i letos. V dosavadních osmi kolech získali tristních sedm bodů a po pěkné první polovině sezóny opět zvolna klesají pořadím. „Strašně se nadřeme na každý gól,“ popisuje aktuální problémy Zbyněk Peštál. „Nefunguje nám útočná hra, útočníci se neprosazují tak jako na podzim. Jednoduše řečeno. Soupeř vystřelí na naši bránu třikrát čtyřikrát a dá nám z toho dva tři góly. Naše produktivita je nepoměrně menší.“

Kromě toho trápí kouče i absence v sestavě. „Chybí nám pět zraněných hráčů, kteří momentálně nenastupují,“ pokračuje trenér. „Už tři zápasy chybí David Lacina, náš klíčový hráč. Teď jsme museli brzy střídat Michala Fejta… Na lavičce míváme dva tři hráče, většinou z béčka. Opakuje se v podstatě to, co jsme prožívali minulou sezónu. Podzim jsme zvládli velmi dobře, ale na jaře se trápíme. Naše výkony nejsou vůbec takové, jaké bychom si představovali. Mohu jenom doufat, že se nám někteří ze zraněných hráčů vrátí a pomohou nám k nějakým bodům. Určitě bych nechtěl prožívat to, co vloni.“

Situace zatím není tak kritická. Kostelec je osmý, na předposlední Štoky má desetibodový náskok. Zdůrazněme slovo zatím. V posledních pěti kolech hrají kostelečtí fotbalisté s vedoucím triem skupiny, které se usilovně rve o postup. „Je to pekelný los,“ uznává Peštál.

Zároveň ale věří, že se tým proti favoritům zmobilizuje. „Nám se hraje lépe proti těm celkům, které chtějí hrát fotbal,“ vysvětluje kostelecký trenér. „Nejsme v roli favorita, takže nemusíme hrát do plných. Oni mívají trošku více otevřenou obranu, takže se dokážeme dostat do přečíslení. Vidět to bylo v posledním domácím utkání se Štokama. Byly možná třikrát za půlkou, ale daly nám z toho dva góly. My jsme se ale naopak přes trvalý územní tlak prosadili jenom jednou. Jsme prostě mančaftem, který momentálně hraje jenom po vápno. V něm nejsme pro soupeře vůbec nebezpeční.“

Nehrozí tedy Kostelci tradiční hektický závěr jara? „Nevíme, kolik bude padat týmů, ale snad nějaké body do konce sezóny ještě nasbíráme. Jistý bodový polštář tam máme, takže věřím, že to zvládneme,“ zůstává přes obtíže optimistický Zbyněk Peštál.