V pondělním podvečeru se na zámku v Polné uskutečnil los krajských fotbalových soutěží na Vysočině.

Třináct plus jedno. Tak by měl vypadat, doufejme, fotbalový podzim na Vysočině v pěti krajských soutěžích mužů. Tedy třináct podzimních kol a předehrávka prvního jarního.

To způsobí na přelomu října a listopadu jednu zajímavost. Soutěže dospělých totiž tentokrát začnou druhým kolem, to první se odehraje až na konci října. A týden po něm by se měla odehrát předehrávka prvního jarního kola.

To znamená, že by se uskutečnily dvě prakticky totožná kola dva víkendy po sobě. S jedinou výjimkou, tou bude změna pořadatelství u všech pětatřiceti utkání.

Fotbalisté Pelhřimova zahájí svůj třetí pokus v řadě o postup do moravskoslezské divize na půdě Bedřichova. Nováček elitní krajské soutěže, hráči juniorky Nového Města na Moravě, na úvod přivítají na domácím hřišti Chotěboř.

K drobným změnám došlo v nižších krajských soutěžích. Kostelec se v 1. A třídě přesunul do skupiny B, kde jsou nově rovněž Šebkovice, které dobrovolně opustily krajský přebor.

V 1. B třídě se do béčka posunula Svratka. Novým klubem, který nahradil odstoupivší Moravské Budějovice, jsou v téže skupině fotbalisté Blatnice. Naopak do skupiny A byl přeřazen Velký Beranov.

KRAJSKÝ PŘEBOR

1. kolo (8. 8.): Bedřichov – Pelhřimov, Náměšť-Vícenice – V. Meziříčí B, Nová Ves – Ledeč n. S., Nové Město B – Chotěboř, Okříšky – Žirovnice, Sapeli Polná – Speřice, Přibyslav – HFK Třebíč.

2. kolo (15. 8.): Ledeč n. S. - Nové Město B, Speřice – Nová Ves, Chotěboř – Bedřichov, HFK Třebíč – Sapeli Polná, Pelhřimov – Okříšky, Žirovnice – Náměšť-Vícenice, V. Meziříčí B – Přibyslav.



1. A TŘÍDA – SKUPINA A

1. kolo (8. 8.): Dobronín – Humpolec B, Košetice – Rozsochatec, Mírovka – Telč, Kamenice n. L. - Štoky, Leština – Třešť, H. Brod B – N. Rychnov, Světlá n. S. - Černíč.

2. kolo (15. 8.): Rozsochatec – H. Brod B , Štoky – Košetice, N. Rychnov – Světlá n. S., Humpolec B – Leština, Černíč – Mírovka, Telč – Dobronín, Třešť – Kamenice n. L.



1. A TŘÍDA – SKUPINA B

1. kolo (8. 8.): Počítky - Kouty, Jemnicko – Žďár B, Kostelec – Budišov-Nárameč, Rapotice – Herálec (ZR), Želetava – Měřín, Šebkovice – Moravec, Dukovany – Rad. Svratka.

2. kolo (15. 8.): Budišov-Nárameč – Jemnicko, Měřín – Šebkovice, Rad. Svratka – Počítky, Herálec (ZR) – Kostelec, Moravec – Rapotice, Kouty – Želetava, Žďár B – Dukovany.



1. B TŘÍDA – SKUPINA A

1. kolo (8. 8.): Batelov – Lučice, V. Beranov – Pohled, Světlá B – Lípa, H. Borová – Tis, Ždírec B – Pacov, Chotěboř B – H. Brod C, Habry – Ant. Důl.

2. kolo (15. 8.): Lučice – H. Borová, Tis – V. Beranov, Lípa – Ždírec B, Pohled – Chotěboř B, Pacov – Habry, Ant. Důl – Batelov, H. Brod C – Světlá B.



1. B TŘÍDA – SKUPINA B

1. kolo (8. 8.): Svratka – Blatnice, Sl. Polná B – Hamry n. S., V. Bíteš B – Stařeč, Rudíkov – Bohdalov, Přibyslavice – Luka n. J., Nedvědice – Stonařov, Jaroměřice n. R. - FŠ Třebíč.

2. kolo (15. 8.): Luka n. J. - Rudíkov, Hamry n. S. - Přibyslavice, Blatnice – Nedvědice, Stonařov – V. Bíteš B, Stařeč - Sl. Polná B, Bohdalov - Jaroměřice n. R., FŠ Třebíč – Svratka.