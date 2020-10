Není divu. Jde o zůročení dlouhodobé práce. „Když jsem do Pelhřimova přicházel, tvrdil jsem, že tým umí dávat góly, ale příliš jich dostává. Aby se to změnilo, jsme tvrdě dva roky pracovali,“ vysvětlil.

Většina dobře fungujících obran hraje v ustáleném složení. To je i pelhřimovský případ, jediná rotace hráčů je jen na jejím pravém okraji. Tam mají podobnou minutáž Vojtěch Kotek a Martin Skořepa. „Ale to je pro mě příjemná starost. Oba hrají dobře, proto se je snažím rovnoměrně vytěžovat. I když nám do pravidelné rotace zasáhla zranění,“ postěžoval si kouč.

Na stoperských postech mají momentálně jistá místa zkušený Michal Naniaš a pohyblivý Jakub Rejthar. Druhého jmenovaného si Pavel Regásek na stopera přeškolil. „Chvíli nám hrával napravo, ale vzhledem k tomu, že ho znám spoustu let, nebál jsem se ho posunout do středu obrany. Hrával tam už v mládeži Jihlavy,“ připomenul.

Pelhřimovským stoperům nechybí konstruktivní rozehrávka, mají výborné čtení hry, umí dirigovat spoluhráče, nedostatkem mohou být centimetry. To kouč na jednu stranu uznává jako slabinu, ale také zdůrazňuje: „Žádný gól jsme nedostali po centru či vysokém nákopu soupeře. Navíc pokud nám chybí centimetry v obraně, máme jich dostatek na štítových záložnících,“ upozornil.

Co nevyřeší obrana, to vychytá gólman Lukáš Holický. Letos už osmkrát nepustil gól. Celkem logicky odchytal všechny zápasy. Na postu brankáře trenér Pavel Regásek žádnou rotaci nechystá. „Není to o tom, že bych těm dvěma klukům za ním nevěřil. Lukáš ale chytá skvěle, nebojí se zapojovat do rozehrávky. A posaďte gólmaana, který vám vychytá pět nul za sebou,“ položil řečnickou otázku.

Zápasy bez inkasovaného gólu

16. srpna: Šebkovice (D), 22. srpna: Bedřichov (V), 30. srpna: Chotěboř (D), 5. září: Náměšť n. O. (V), 13. září: Přibyslav (D), 27. září: Okříšky (D), 4. října: Speřice (V), 11. října: Žirovnice (D).