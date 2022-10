Favorit odpoledního zápasu je jasný. „Na utkání proti Žirovnici se připravujeme jako na každého jiného soupeře. Je pravdou, že jejich poslední výsledky, kdy suverénně vyhráli v Náměšti a pak doma zdolali tým Sapeli, budí respekt,“ sdělil kouč FK Maraton Richard Zeman.

Navíc vidí na straně soupeře jednu podstatnou výhodu. „Žirovnice u nás nemá co ztratit. Zatímco my jdeme do každého zápasu s tím, že se od nás očekává povinné vítězství, oni jsou tohoto oproštěni,“ uvědomoval si.

Zaskočí nadupané soupeře? Vrchovina zajíždí na jih, Velké Meziříčí vyzve lídra

Od svých svěřenců Zeman očekává zodpovědný výkon. „Chceme zápas zvládnout, proto si musíme dát především pozor na to, abychom si jej zbytečně nezkomplikovali. Týká se především naší hry v defenzivě,“ neskrýval.

Po sérii čtyř výher v řadě, z toho tří vysokých, by však měla panovat v kádru lídra tabulky krajského přeboru dobrá nálada. „Snad už si vše sedá. Dostáváme se v zápasech do šancí, které začínáme proměňovat. Navrch jsme také zpevnili defenzivní činnost,“ pochvaloval si.

O základní sestavě však neměl ostřílený stratég ještě jasno. „Kromě dlouhodobých marodů Vlka a Skořepy jsme kompletní. Do tréninku už se zapojil i Fialka, takže mám příjemné starosti. O složení sestavy se rozhodnu až po předzápasovém tréninku,“ nastínil Zeman.

Remízový král? Tentokrát by fotbalisté Bohdalova bod určitě brali všemi deseti

Jak již bylo zmíněno, také fotbalisté Žirovnice jsou v posledních týdnech v dobrém rozpoložení. Navíc na hřišti vedoucího celku přeboru nemají moc co ztratit. „Roli outsidera rádi přijímáme, jedeme do Pelhřimova celkem v klidu,“ usmíval se trenér Slavoje Roman Hřib.

A pokračoval. „Není na nás žádný tlak, navíc jsme poslední dva zápasy vyhráli. Máme už delší dobu dobrou formu, teď jsme ji dokázali přetavit také v úspěšné výsledky,“ těšilo jej.

Sílu Pelhřimova lodivod Žirovnice uznává. „Mají vyváženou defenzivu i ofenzivu, je to dobře vybalancovaný mančaft. Řekl bych, že nejkompaktnější v soutěži,“ zdůraznil.

K možnému bodovému zisku prý povede jednoduchá cesta. „Všichni hráči musí podat nadstandardní výkon na hranici svých možností,“ potvrdil Hřib.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 9. KOLO

SOBOTA: Pelhřimov – Žirovnice, Dukovany – Náměšť n. O.-Vícenice, Chotěboř – Slavoj Polná, Okříšky – Velké Meziříčí B (vše 15.00).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Ledeč n. S. (10.30), Rapotice – Nová Ves, Nové Město B – Kamenice n. L. (oba 15.00).