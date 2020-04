Fotbalisté Batelova se v létě minulého roku radovali po dlouhých letech z návratu do krajských soutěží. A letos se mohlo stát, že v „bétřídě“ dlouho nevydrží. Ne však z důvodu, že by na vyšší soutěž neměli. Naopak! Tým z Jihlavska během podzimu jasně ukázal kvalitu. Ku překvapení všech po třinácti kolech skupinu A vedl! Ztratil pouze třikrát, když jednou remizoval a dvakrát prohrál.

Náskok na druhou Lípu byl sice jen dvoubodový, ale Batelovští měli ambice. Na jaře si chtěli zahrát o triumf a druhý postup v řadě. „Asi bychom si věřili. V přípravě jsem to viděl dobře. Soupeři jsou sice kvalitní, ale my jsme se chtěli o ten postup pokusit. Mančaft byl výborný. Je to skvělá parta,“ chválí své svěřence trenér Zdeněk Kapoun.

Z velkolepých cílů však sešlo, což kouče mrzí. Nicméně zbraně prý v táboře „bétřídního“ nováčka neskládají. Ač už nevyužijí nováčkovské euforie, v příští sezoně se prý pokusí o podobný kousek. „Motivace mít budeme mít. Co jsem se bavil s klukama, tak jsou ochotní do toho šlápnout,“ potvrzuje Kapoun, který ale ví, že druhý rok bývá těžší než ten úvodní. „Ale může se tady stát cokoliv. Je to fotbal, nechytíte začátek, a bude to těžší,“ doplňuje.

Je však rád, že kádr zůstane stejný. „Přes zimu jsme to dobře doplnili a měli bychom být pohromadě. Ještě jednáme o jednom hráči, ale to teď nemá cenu. Bude se to řešit asi až v květnu,“ nastiňuje Zdeněk Kapoun.

Jeho svěřenci prý nezahálí a ve formě se udržují. „Už je potřeba, aby se to spustilo. Fotbal nám moc chybí. Kluci na hřiště nechodí, ale chodí si zaběhat, jezdí na kole. Všichni jsou už nažhavení. Zahrát si bago, fotbálek. Celkově ten sport všem sportovcům musí chybět,“ má jasno trenér Batelova.