To samé zní i z Přibyslavi. I její trenér cítí, že je nutné už uhrát body. „My k tomu musíme přistoupit jako k domácímu utkání. Naším cílem musí být vítězství,“ tvrdí odhodlaně šéf lavičky Jiří Stejskal.

Vůbec nezastírá, že jeho tým se do problémů hned na začátku sezony dostal sám. V utkání ve Speřicích sice čelil velké fotbalové kvalitě soupeře, ale nezvládnutý domácí duel před týdnem s Ledčí nad Sázavou ho mrzí více. „Tam to bylo pro nás hratelnější. Jenže jsme neproměnili šance, hlavně ve druhém poločase,“ ohlédl se ještě za duelem, který jeho tým dostal na předposlední příčku tabulky.

Také v Sapeli hodně zpytují svědomí. Bodů měli mít rozhodně více. „Nevím, proč už třetí rok nedokážeme chytit začátek. Přitom se to stát nemuselo, kdybychom dali čtyři branky Šebkovicím,“ zmiňuje Jiří Babínek remízu 1:1 v prvním kole.

To všechno evokuje jediné, v neděli se odehraje neúprosná bitva o každou píď prostoru. „Na malém hřišti to bude hodně kontaktní utkání. Musíme do něj jít se zvýšenou mírou bojovnosti a ideálně využít všechny šance, které si vytvoříme,“ naplánoval si trenér Přibyslavi.

3. kola krajského přeboru

SOBOTA: Bedřichov – Pelhřimov, Náměšť n. O.-Vícenice – Nová Ves, HFK Třebíč – V. Meziříčí B (vše v 16.3O). NEDĚLE: Sapeli Polná – Přibyslav (10.30, Stáj), Šebkovice – Chotěboř, Speřice – Žrovnice, Ledeč n. S. – Okříšky (vše v 16.30).

Ten má k dispozici kompletní kádr, marodka je prázdná. V Sapeli mu mohou v tomto směru jen závidět. Chybět budou nejen karetní hříšníci Brabec s Procházkou. Zranění nepustí na hřiště Tržila a Baráka, Bambula je na dovolené. I proto je složení základní jedenáctky domácích hodně komplikované. „Vaříme z vody a potřebujeme z ní vyvařit tři body. Je jedno, jestli to bude ke koukání nebo ne. Přemýšlím, co udělat se středem zálohy, který moc nefunguje, i když tam máme nejzkušenější borce,“ svěřuje se Jiří Babínek.

Pozici lídra tabulky bude hájit Nová Ves, která zatím neztratila ani bod. Sérii může natáhnout v Náměšti nad Oslavou. „Soupeř má zkušenou a kvalitní osu mužstva, ale jedeme tam s cílem bodovat. Náměšti se nepovedlo úvodní domácí utkání. Své kvality ovšem ukázala ve Velkém Meziříčí. Nečeká nás nic jednoduchého,“ uvědomuje si kouč Nové Vsi Václav Pohanka.