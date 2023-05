Na obou pólech jasno. Fotbalisté v krajském přeboru vstoupí do poslední čtvrtiny

Pokud si postup do divize neuhájí suverénní lídr z Pelhřimova, a pádu do I. A třídy se vyhne Náměšť, bude to doslova senzace.

O návratu fotbalistů Pelhřimova (v bílo-černém) do divize už je prakticky jasno. To samé se ale z druhého místa může podařit také Slavoji Polná (v červených dresech). | Foto: Jaroslav Loskot

Přesně ve své polovině je jarní část letošního ročníku fotbalového krajského přeboru Vysočiny. Ideální příležitost k tomu, aby se Deník podrobněji podíval na to, jak vypadá situace šest kol před koncem sezony. POUZE OTÁZKA ČASU

O vítězi jednadvacátého ročníku elitní krajské soutěže na Vysočině je šest kol před koncem jasno. Fotbalisté Pelhřimova mají komfortní třináctibodový náskok a teoreticky mohou už o nadcházejícím víkendu slavit zasloužený triumf. I jinak jejich opatrný trenér tento fakt neskrýval. „Poté, co jsme zvládli bez ztráty bodu těžkou sérii zápasů proti našim největším protivníkům, by už mělo být jen otázkou času, ve kterém kole náš postup zpečetíme,“ usmíval se kouč FK Maraton Richard Zeman. Přitom jeho celek v zimě spíše oslabil. „Do Rakouska zamířil útočník Blokeš, chybí nám i další útočník, zraněný Mazač. Góly nám však střílí záložníci, takže jsme je dokázali nahradit,“ pochvaloval si. Fotbalisté Velkého Meziříčí hodlají potvrdit vzestup, Nové Město hledá střelce Už jen vzhledem k nejlepší obraně i útočné fázi v soutěži je jasné, že bude titul ve správných rukou. „Celkem jasně jsme prokázali, že jsme na čele tabulky s velkým náskokem oprávněně. Postup do divize chceme co nejdříve potvrdit a pak už se ihned začneme připravovat na vyšší soutěž. Rozhodně nechceme v závěru nic vypouštět,“ zdůraznil Zeman. DRUHÝ POSTUPUJÍCÍ?

O triumfu Pelhřimova je již s předstihem jasno, boj o druhé místo však bude ještě napínavý. Nejde o málo, i stříbrná příčka totiž může být za jistých okolností postupovou. A to vzhledem k naplánovanému rozšíření tří skupin moravskoslezské divize, k němuž v létě dojde. Z pěti moravských, resp. slezských krajských přeborů totiž zamíří o patro výše šest až osm mančaftů. Přesné číslo bude známé až poté, co bude jasné, kolik klubů z východní části Česka sestoupí z druhé ligy. Pokud žádný, zamíří do divize osmička celků. Pokud dva, pak „jen“ šest. Druhou příčku zatím drží Slavoj Polná, který ze čtvrté nejvyšší soutěže loni po dlouhých letech sestoupil. Návratu zpět by se v Polné nebránili. „Není to vytčený cíl, kterým bychom hráče svazovali. Pokud by ale tato varianta nastala, zřejmě bychom jí využili,“ neskrýval už na startu jarní části lodivod Slavoje Lukáš Adamec. Dovede je k záchraně? Novým koučem fotbalistů FC Vysočina se stal David Oulehla Největšími konkurenty jeho oveček budou fotbalisté Chotěboře a nováčka z Kamenice nad Lipou, kteří mají mizivou ztrátu jednoho, resp. dvou bodů. A podceňovat netřeba také Sapeli Polná, které má ještě dvě odložená utkání k dobru. Další celky už mají přece jenom výraznější ztrátu. TAKŘKA JISTÝ PADÁK

Tak, jako je jasno na čele tabulky, je rozhodnuto také v její spodní polovině. Pád do I. A třídy se na 99 procent nevyhne Náměšti nad Oslavou. Letní razantní oslabení kádru se začalo projevovat od prvních kol nového soutěžního ročníku. K chabé bilanci šesti podzimních bodů celek z Třebíčska přidal ve druhé polovině pouze jediný. Klid ale ještě nemůže panovat ani v Dukovanech, Rapoticích, Žirovnici i u béčka Velkého Meziříčí. Velice reálně totiž vypadá varianta, že z divize sestoupí mužstvo z Vysočiny, což by znamenalo, že krajský přebor bude muset opustit také předposlední celek tabulky. Možná klíčový duel se odehraje v předposledním kole, kdy Rapotice přivítají Dukovany.

