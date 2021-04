Obavy se začínají naplňovat. Pokud se naplní černý scénář, ke kterému vše směřuje, letos už si amatérští fotbalisté v Česku mistrovsky nezahrají. „Čas na případné dohrání už nám skoro nezbývá,“ sdělil sekretář Krajského fotbalového svazu Vysočina Roman Šoukal.

Tak jako každé pondělí, i o tomto jednali v Jihlavě o aktuálním dění. „Na něm jsme se shodli, že soutěže by bylo možné dohrát, pokud se od začátku května začne plnohodnotně trénovat. Poté by mohly zahájit předposlední květnový víkend a odehrála by se alespoň potřebná čtyři kola,“ nastínil.

Jenže po středečním zasedání české vlády vypadá situace, mírně řečeno, nepříliš nadějně. „V tuto chvíli ještě FAČR (Fotbalová asociace ČR – pozn. autora) oficiální stanovisko nevydal. Na něj dojde až v pondělí. S ohledem na současná opatření vlády a rychlost rozvolňování, ale všechno směřuje k předčasnému ukončení všech soutěží,“ kabonil se.

Fotbalové soutěže se totiž musí dohrát nejpozději do konce června. „Alespoň dva nebo tři týdny musí kluby plnohodnotně trénovat. Není možné vyběhnout k mistrovským utkáním po půlroce nečinnosti jen tak,“ popsal.

Termíny uvolňování přitom pro sport vyznívají hodně negativně. „Podle toho, co jsem viděl, by na plnohodnotný trénink mohlo dojít teprve na konci května. A to už je pro nás pozdě,“ přiznal.

Přesto sekretář vysočinského krajského svazu věří, že alespoň něco se podaří zachránit. „FAČR vydá nařízení pro všechny amatérské soutěže. My ale nechceme, aby zrušili úplně všechno. Třeba krajský pohár mužů, kde jde jen o tři zápasy, semifinále a finále, chceme v průběhu června dohrát. Stejně tak i žákovský pohár. Na klasické mistrovské soutěže ale pravděpodobně nedojde, s tím se smiřujeme,“ podotkl.

Už druhou sezonu po sobě se tak zřejmě stane, že ze soutěží nikdo nesestoupí, ale také ani nepostoupí výš. „Chápu, že pro některé kluby to není jednoduché. Třeba konkrétně pro Pelhřimov, který dva roky v krajském přeboru takřka všechno vyhrává,“ připustil.

Přesto považuje krajský sekretář za největší problém něco jiného. „Nejde o soutěže, ale spíše o to, že se nemůže ani trénovat. A to se týká jak dospělých, tak především mládeže,“ řekl.

Své myšlenky pak ještě dál rozvedl. „Je otázkou, kolik klubů dá pro příští ročník dohromady své mládežnické týmy. Podobně jako ve školství, kde se hovoří o deseti tisících „ztracených dětí“, jsou podobné případy také u fotbalu. I zde máme od klubů zprávy, že o spoustě hráčů nic neví,“ dodal Šoukal.