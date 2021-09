Domácímu souboru nevyšel start do zápasu. Po dvaceti minutách totiž svítilo na světelné tabuli skóre 0:2. „Nebyli jsme úplně koncentrovaní a soupeř nás po chvíli potrestal. A za pár minut jsme inkasovali po krásné kombinaci hráčů Nové Vsi podruhé,“ zlobil se trenér Pelhřimova Pavel Regásek.

Jeho ovečky ovšem hned z rozehrávky snížili a před uplynutím půlhodiny hry už bylo vyrovnáno. „Tam se lámal zápas. Do konce první půle jsme měli čtyři tutovky, ale my bychom netrefili snad ani stodolu. Dát jednu či dvě branky, zápas by vypadal jinak,“ uvědomoval si.

Hostujícímu týmu v tu chvíli nebylo dobře. „Brankou na 1:2 Pelhřimovu narostla křídla. My jsme najednou měli docela problémy a jen se štěstím znovu neinkasovali,“ popisoval kormidelník Nové Vsi Václav Pohanka.

Chvíli po změně stran zasadili jeho svěřenci domácím další úder. Z dálky se podruhé v utkání trefil Žák. „Je dobře, že to z velké dálky zkusil. Asi mu pomohlo také zaváhání gólmana, ale to už nebylo důležité,“ usmíval se.

„Z mého pohledu se to chytat dalo, ale nevím, jaký výhled měl náš gólman. V každém případě to byla střela z uctivé vzdálenosti,“ uznal lodivod FK Maraton.

Domácí celek zápas nezabalil, vytvořil si nadějné příležitosti k vyrovnání, ale tentokrát mu pšenka nekvetla. Po prohře 2:5 tak Pelhřimov ztratil druhý zápas za sebou. „Tři roky se nám něco podobného nestalo, nejsme na to zvyklí. Na druhou stranu z toho neděláme tragédii. Kádr doznal přes léto změn, proto jsme trošku očekávali, že se nám něco podobného může stát. Novou Ves ovšem musím pochválit, vyhráli zaslouženě,“ vysekl Regásek poklonu soupeři.

O vysokou výhru celku z Novoměstska se největší měrou přičinil nečekaný hrdina. Záložník Martin Žák v neděli zaznamenal hattrick! „Martin podal velmi dobrý výkon, nešlo jen o ty branky. Ve všech řadách jsme tentokrát zahráli dobře, byl to od nás především týmový výkon. Nemohu říci, že bychom soupeře vyloženě přehráli, byli jsme ovšem produktivnější,“ dodal Pohanka.