Pokud se situace zlepší, budete mít vůbec ještě chuť po roce nečinnosti vracet se do dobronínské kabiny?

Je to špatná doba a je pravda, že člověka to také napadne. Ale my tam máme dobrou partu, sedli jsme si a fotbal děláme všichni proto, protože nás to baví.

Nepřipadá vám, že ale takových „nadšenců“ ubývá, a ubývat asi bude?

Určitě jo. Kdyby to přestalo tyhle lidi bavit a přestali to dělat, je to v háji. Tohle bude mít v budoucnu určitě následky. Ty starší ubývají a ti mladí už k tomu takový vztah nemají, a v téhle době si ho ani nevypracují, když se nehraje ani netrénuje.

Jak těžké to podle vás bude pro hráče. Neskončí někteří, budou mít dál motivaci?

Nevidím lidem do hlavy, ale každý máme svých starostí dost. A když ti kluci zjistí, že se dá i bez fotbalu žít, protože mají najednou volné víkendy a mohou se věnovat rodinám mnohem víc, bude to možné, že budou končit.

Co udělat proto, aby to tak nebylo?

Je to o tom, aby měli ti kluci někoho, kdo je k tomu zpátky dotáhne. Aby tam bylo správné vedení. Ale co tahle doba udělá, to nikdo neví.

Máte přehled o tom, jestli jsou vaši svěřenci aktivní?

S některými si telefonuji a vím, že když to šlo, chodili na umělku nebo si zaběhat. Ale na rovinu, myslím si, že teď už jich není moc, co se udržují a u některých to asi nebude moc příjemný pohled, až se začne.

V této době už měla být zimní příprava přitom v plném proudu…

Je hrozná škoda, že se nemohli hrát nějaké zimní turnájky v hale, nebo futsal. Na to ti kluci chodili. My měli teď hrát turnaj na umělce v Humpolci, který nám vyhovoval.

Dohraje se podle vás tato sezona?

Abych řekl pravdu, tak netuším. Podle mého názoru, pokud to rozvolní, mělo by se hned začít hrát bez jakékoliv přípravy.

Stihlo by se to tedy dohrát kompletně?

To nevím, ale já bych z toho nedělal vědu. I kdyby se mělo hrát třeba dvakrát v týdnu, klidně ve středu a o víkendu. Nějak by se ta sestava slepila. Je jedno, jestli se sejdete na trénink nebo na zápas. Je lepší hrát než běhat po lese. Tahle sezona asi nebude korektní, ale pro všechny je to stejné.