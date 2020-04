V duchu tradice Deníku sestavujeme jedenáctku v rozestavení 3 - 4 - 3. V předběžné nominaci vybírejte z jedenácti středopolařů.

Hlasovat můžete do rána pondělí 27. dubna, kdy bude zveřejněna přednominace útočníků.

1. Petr Čalkovský (Ždírec n. D.)

Mozek ždírecké hry, pamětník všech jeho čtyř titulů je symbolem dlouhověkosti, oddanosti a skvělých fotbalových dovedností.

2. Tomáš Jeřábek (Žirovnice, Pelhřimov, Humpolec)

Neviditelný pracant plnící ve středu hřiště nevděčnou úlohu zametače. Ač postavou malý, šlo o tvrďáka, který si rozhodně nebral servítky.

3. Radek Čihák (Humpolec, Pelhřimov)

Rychlonohý produktivní křídelník byl jednou z nejvýraznějších a nejznámějších postav v soutěži. Byl jedním ze stěžejních hráčů postupové sezony v Pelhřimově.

4. Tomáš Novotný (Hartvíkovice, Jaroměřice)

Tvůrce a neúnavný motor hartvíkovické hry s velkým fyzickým fondem. Krajský přebor si pak ještě zahrál v dresu Jaroměřic, kde rovněž vynikal.

5. Martin Moravec (Pelhřimov, Žirovnice)

Konstruktivní a také produktivní stedopolař, po postupu do divize s Pelhřimovem ještě v přeboru zářil v dresu Žirovnice.

6. Tomáš Krejča (Jemnicko)

Špílmachr, který je symbolem jemnické éry v krajském přeboru. Vynikal přehledem, rozehrávkou i důležitými góly.

7. Milan Špendlíček (Sapeli Polná)

Špílmachr, srdcař a lídr mužstva ze Stáje, který góly připravoval i střílel. Výhodou byla také jeho univerzálnost.

8. Roman Provazník (H. Brod)

Ofenzivní křídelník byl tradiční gólovou hrozbou Havlíčkova Brodu. Ač oba triumfy Slovanu od sebe dělí sedm let, v obou případech byl nejlepším týmovým střelcem.

9. Lukáš Michal (Vrchovina)

Do Vrchoviny se vrátil zocelený ligou z Blšan, Kladna a Dukly Praha, postupně se stal tvůrcem hry, který svůj tým dovedl nejen do divize, ale později i do třetí ligy, kde stále hraje prim.

10. Zdeněk Sklenář (Bystřice)

Konstruktivní záložník s kladivem v levé noze byl dlouhá léta ofenzivní hrozbou Bystřice, na kterou se soupeři většinou marně připravovali.

11. Luboš Zbytovský (Bystřice)

Kreativní záložník s nízkým těžištěm a míčem přilepeným na noze, který vynikal i standardními situacemi, se pílí vypracoval až do třetí ligy.