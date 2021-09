1. B TŘÍDA – SKUPINA A 9. kolo: Pacov – V. Beranov 2:1, 6. Faltýnek, 12. Faltýnek – 89. Wendl, Lípa – Ant. Důl 4:1, 20. Šrámek, 66. z pen. Vašák, 70. Háněl, 75. Háněl – 17. Kalný, Lučice – H. Brod C 6:1, 10. Svoboda, 18. Lančarič, 46. Vrána, 50. Šíma, 65. Pavlík, 78. Lančarič – 22. Kaplan, Pohled – Tis 1:1, 90.+5. Sobotka – 43. Marek, Chotěboř B – H. Borová 3:2, 4. Gregor, 57. z pen. Hlaváček, 59. Bělovský – 30. Veselský, 45. Pátek, Světlá B – Batelov 7:2, 10. Křikava, 15. Křikava, 18. Křikava, 23. Křikava, 53. z pen. Dibelka, 60. Křikava, 76. Šimek – 41. Blaško, 43. Vostál, Ždírec B – Habry 2:5, 35. Bílek, 55. Bílek – 16. Kudláček, 38. Vavřička, 82. Kudláček, 85. Vavřička, 89. Kudláček.

Do vedení šel poslední celek tabulky již po čtyřech minutách hry, kdy zaváhání obrany HFK využil Jakub Göth. Ve zbytku prvního dějství ještě celek z Jihlavska svůj tlak dalšími brankami nezúročil, to už ale neplatilo pro druhý poločas.

Další dvě branky přidali po změně stran z dorážek Žák s Forchtsamem a favorit se radoval z vítězství 3:0. „Prakticky celý zápas jsme měli pod kontrolou, určitě to jsou zasloužené tři body. Také domácí měli některé příležitosti, ale především po změně stran byla naše převaha více než jasná,“ pochvaloval si po dalším zisku tří bodů kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Celek ze Žďárska totiž bez větších problémů zvládl svůj sobotní duel v Náměšti nad Oslavou. Do vedení šla Nová Ves už po dvaceti vteřinách hry, kdy kolmici Františka Nečase zužitkoval útočník Ondřej Starý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.